Medic de la Spitalul de Arsi din Bucuresti: Ce faci cind descoperi, intimplator, ca spitalul la care lucrezi nu ti-a platit contributiile la sanatate si pensii, din luna iulie?

Camelia Roiu, care este medic anestezist la Sectia de Anestezie-Terapie Intensiva a Spitalului de Arsi din Bucuresti, a dat presei, in iulie 2016, filmarea cu un pacient care avea o rana invadata de viermi, publicata in premiera de jurnalistul Catalin Tolontan. "Am colegi care vor sa ma linseze", declara, la acea vreme, medicul Camelia Roiu.Alta intrebareCe faci cind descoperi, intimplator, ca spitalul la care lucrezi nu ti-a platit contributiile la sanatate si pensii, din luna iulie. Din declaratiile actualei directiuni am inteles ca acesti bani au fost folositi pentru plata furnizorilor.Variatiuni pe aceeasi temaMa tot intreb cum a fost posibil asa ceva la o institutie a statului, in conditiile in care privatii sint sanctionati imediat pentru acelasi lucru.Si ma mai intreb cum e posibil ca , acum o luna, spitalul sa figureze cu datorii pe site ul ANAF, iar acum nu mai apare deloc. Poate pentru ca statul hot si impotent s-a hotarit sa stearga iarasi urmele marilor datornici.Ma mai intreb cum o sa fie in eventualitatea in care o sa ajung pe o targa, intr-un spital. O sa ma lase acolo, pentru ca nu sint asigurata, desi mie mi s-au oprit banii din salariu.Si, in final, ma intreb cum e posibil sa te duci sa intrebi angajatii Curtii de conturi, aflati in control in spital, unde poti verifica daca spitalul a platit contributiile si sa ti se raspunda ca,, nu intra in atributiile lor".Ma gindesc ca e noua politica a sistemului de sanatate si a statului falimentar.