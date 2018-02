Registul Auto Roman estimeaza ca va avea un profit de 103 mil. lei la venituri de 404 mil. lei

Registrul Auto Roman (RAR) estimeaza un profit net de 103,5 milioane lei in acest an, la venituri totale de 404,3 milioane lei, arata proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli, publicat in dezbatere pe site-ul Ministerului Transporturilor si citat de news.ro. Institutia si-a planificat totodata cheltuieli cu investitiile in suma de 63,8 milioane lei.





RAR si-a bugetat cheltuieli totale de 281,02 milioane lei, din care cheltuielile cu personalul se ridica la 157,7 milioane lei.





RAR are circa 1.700 de salariati. Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala este de 6.891 lei de persoana.





Registrul Auto Roman (RAR) este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor ca autoritate competenta in domeniul vehiculelor rutiere, sigurantei rutiere, protectiei mediului inconjurator si asigurarii calitatii. RAR a fost infiintat in 1991.