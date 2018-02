Cadavrul unei femei a fost gasit duminica, in lacul din Parcul IOR din Capitala, anunta ISU Bucuresti - Ilfov, potrivit news.ro. Varsta femeii este intre 60 si 70 de ani.

"Femeia a fost gasita decedata in lacul din parcul IOR, in apropiere de mal. Un membru al echipajului de scafandri a intrat in apa pentru scoaterea victimei, care era decedata", precizeaza reprezentantii ISU.

La interventie au participat ambulante SMURD, echipaj de descarcerare si o echipa de scafandri.