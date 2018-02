Proteste antiguvernamentale, anuntate in Bucuresti si in mai multe orase din tara

Proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, Sibiu, Cluj, Pitesti sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme penale din functiile publice, informeaza news.ro.





"Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma 'revolutiei fiscale'! Au inceput sa apara efectele grave ale revolutiei fiscale, combinata cu noua lege a salarizarii si ordinul de ministru privind sporurile pentru fiecare categorie in parte. Salariile au inceput sa scada dupa ce contributiile sociale au trecut din sarcina angajatorului in cea a angajatului. Fluturasii cu salariile micsorate pe luna ianuarie au inceput sa fie primite de angajatii de la buget sau din mediul privat. Alti angajati urmeaza sa primeasca fluturasii cu salarii mai mici in urmatoarele zile. Maririle salariale care au fost anuntate pentru 2018 se dovedesc doar praf in ochii angajatorilor", scriu organizatorii protestului pe pagina de Facebook a evenimentului din Bucuresti.





Ei ii indeamna pe oameni sa se alature protestului si pe sindicalisti sa declanseze greva generala.





Protestul din Bucuresti ar urma sa inceapa in jurul orei 18.00, in fata Guvernului.





"Daca noi nu reactionam si nu iesim masiv in strada, conducerea PSD+ALDE va spune ca romanii sunt multumiti cu scaderea veniturilor. Speram ca aceste scaderi de venituri sa le simta romanii in buzunare si sa se trezeasca din indiferenta", mai scriu ei.





Astfel de proteste vor avea loc si in Braila (in fata primariei), Bistrita (in fata primariei), Cluj (monumentul Memorandistilor), Focsani (sediul PSD), Iasi (Piata Unirii), Pitesti (in fata primariei), Sibiu (Piata Mare), Targu Mures (prefectura), Timisoara (sediul PSD) si Constanta (prefectura).





"Vrem ca Justitia sa ramana independenta, prin urmare solicitam retragerea integrala a proiectului de modificare a legilor Justitiei! Vrem retragerea integrala a proiectului de modificare a Codului penal si a Codului de Procedura Penala! Cerem demisia tuturor persoanelor cu probleme penale din functii publice! Modificarea legilor fiscale adoptate, in vederea restabilirii unei fiscalitati normale si coerente! Cerem demisia tuturor artizanilor proiectelor de lege si legilor mentionate anterior! Vrem demnitate, transparenta si competenta din partea persoanelor cu functii publice!", mai scriu protestatarii.