UPDATE Cod galben de vant puternic si ninsori in Constanta si Tulcea pana duminica seara

Se vor semnala intensificari ale vantului ce vor atinge viteze la rafala de 55...60 km/h. Fenomene asociate: ninsoare, local viscolita indeosebi in judetele Calarasi si Ialomita. Ninsoarea va fi consistenta in unele parti ale judetului Constanta.ANM emisese sambata dimineata si un cod galben de intensificari ale vantului, insotite de precipitatii, valabil pana la ora 14.00 in judetele Constanta si Tulcea. Se vor semnala intensificari ale vantului, cu rafale de 55 - 65 km/h.Acestea vor fi asociate cu precipitatii sub forma de ploaie, cu tendinta de transformare in lapovita si ninsoare, pe alocuri mai consistenta, spun meteorologii.Potrivit Infotrafic, din cauza vantului puternic, porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea au fost inchise in judetul Constanta.