Teodorovici: Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical

Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul "intr-unul foarte simplu", potrivit news.ro.





"Atunci cand la nivelul Guvernului se declara un lucru, se anunta foarte clar - cum a fost cazul acestui formular - amanarea lui si lasarea acelei date de 25 martie, adica nemodificata, inseamna ca Guvernul se incadreaza perfect in ce are astazi ca si obligatii. Cu alte cuvinte, acele discutii ca am amanat termenul, dar am uitat sa amanam termenul de plata, 25 martie, este o eroare si cineva o tot rostogoleste. In al doilea rand, toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, pentru ca se si afla in cele 90 de zile, din punct de vedere legal, intre ultima plata din anul trecut si data la care ar trebui sa faca urmatoarea plata, adica 25 martie. Data pana la care noi la nivelul Guvernului venim cu un act normativ care ne va schimba mecanismul intr-unul foarte simplu", a spus Teodorovici, la postul de televiziune Antena 3.





Ministrul spune ca va fi o schimbare radicalal in bine.





"Noul formular va fi unic, din cele cinci cate au astazi persoanele fizice. Vom vedea care va fi cel mai corect termen de depunere, pentru ca oamenii sa aiba timp, in special din punct de vedere online. Va fi pe estimare si nu pe realizat, cum era pana acum", a adaugat Teodorovici.





In al doilea rand, spune ministrul, cei care au depus nu trebuie sa o mai faca inca o data decat daca sumele declarate pana in prezent sunt mai mari decat estimarile pe acest an.





"Toti isi pastreaza calitatea de asigurat medical nu-si pierde nimeni aceasta calitate. Si vor fi si alte puncte utile", a declarat ministrul de Finante.