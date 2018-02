UPDATE Malta: Un roman a murit si o romanca a fost grav ranita dupa ce un copac a cazut pe masina lor din cauza furtunii

Soseaua, care duce spre orasul Rabat, a fost inchisa dupa accident.Barbatul de 38 de ani si femeia de 32 de ani sunt cetateni romani ce locuiau in Mosta, potrivit Times of Malta. Soferul a fost declarat mort la sosirea echipajelor de ambulanta, femeia a fost dusa la spital, unde este in stare critica.Detaliile incidentului nu sunt inca foarte clare, desi martori spun ca arborele a zdrobit masina Nissan in timp ce se afla in miscare, mai scrie Times of Malta.Vanturi foarte puternice si ploi torentiale au lovit Malta, inundand drumurile dupa luni de precipitatii mult sub mediile perioadei.Politia si departamentele de protectie civila au cerut soferilor sa evite calatoriile daca nu sunt absolut necesare.