Alba: Un mort si doi raniti dupa ce o masina a lovit o teava de gaz. A fost intrerupta alimentarea cu gaz pentru 2.000 de consumatori

O persoana a murit si alte doua au fost grav ranite dupa ce masina in care se aflau a lovit in noaptea de vineri spre sambata o teava de gaz in localitatea Ciumbrud din judetul Alba, in urma avariei fiind necesara intreruperea alimentarii cu gaz in patru localitati in care traiesc aproape 2.000 de oameni, informeaza news.ro.





Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Alba, accidentul s-a produs in zona Ciumbrud, unde cel mai probabil, din cauza neadaptarii vitezei, masina a iesit in afara carosabilului si a lovit o teava de gaz pe care a rupt-o. In urma impactului un adolescent in varsta de 16 ani a fost ranit grav si a murit, iar alte doua persoane au fost ranite.

Adolescentul decedat era elev fruntas in clasa a X-a la Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia, unitate de invatamant unde detinea functia de presedinte al Consiliului Elevilor, potrivit Agerpres.





Din cauza avariei produse in urma accidentului aproape 2.000 de locuitori din satele Ciumbrud, Sancrai, Radesti si Leorint au ramas fara gaz, iar la ora transmiterii acestei stiri mai multe echipe ale companiei furnizoare de gaz metan intervin pentru remedierea defectiunii.