Peste 61.000 de turisti romani au vizitat anul trecut Dubaiul, tot mai cautat de familiile cu copii

Cresterea numarului de turisti din Romania se datoreaza in principal vacantelor mult mai accesibile spre emirat si extinderea semnificativa a ofertelor de vacante pentru familiile cu copii. In ultimul an, in Dubai au fost deschise cateva zeci de hoteluri pentru turistii cu venituri medii. De asemenea s-a deschis parcul de distractii pentru familii Dubai Safari si noua atractie iconica pentru emirat, Dubai Frame, "rama aurita".Un total de 15,79 milioane de turisti au vizitat Dubaiul in 2017. Statisticile nu iau in considerare pasagerii in transit.Astfel, emiratul a continuat sa creasca cu 5% in perioada dinainte de razboi si s-a intensificat in mod semnificativ pentru a-si atinge tinta pentru 2020, sa ajunga la 20 de milioane de vizitatori."Noi credem ca performanta industriei turistice, sprijinita de o alianta puternica intre actorii din sectorul public si cel privat va permite sa indeplineasca obiectivul nostru de a ajunge si mai sus in topul oraselor cele mai vizitate si, in acelasi timp, sa devina destinatia cea mai recomandata cu cel mai mare numar de vizitatori care se reintorc", a declarat Helal Saeed Almar, directorul general al autoritatii de turism din Dubai.Din anul 2016, Dubai Tourism are reprezentanta oficiala si in Romania.