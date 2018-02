CFR SA l-a desemnat pe Ion Gavrila director general interimar

Gavrila va coordona activitatea CFR SA pana la finalizarea procedurii de selectie, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.Gavrila a ocupat pana in prezent functia de Director General al Electrifcare CFR SA, o filiala a CFR SA."Ion Gavrila, de profesie inginer si cu o experienta de 40 de ani in domeniul feroviar, a ocupat pana in prezent functia de Director General al SC Electrifcare CFR SA, filiala specializata a CNCF CFR SA care desfasoara activitate de intretinere, respectiv exploatarea instalatiilor de electrificare, si furnizare de energie electrica in sectorul feroviar", se arata in comunicat.