Incident pe Otopeni cu un avion Boeing al companiei Ryanair: Coada aparatului a lovit pista la decolare, iar aeronava a fost nevoita sa revina pe aeroport

"(Avionul) Boeing 737-800 al (companiei) Ryanair consuma acum combustibilul pentru a se putea intoarce la Bucuresti. Potrivit unor surse, aparatul a lovit pista cu coada la decolare. In acest moment, pilotii pot manevra aparatul si vor reveni curand pe Otopeni", a scris Aeronews intr-o postare pe Facebook si Twitter.Postul a fost actualizat cu informatia ca aeronava in cauza a atetizat in siguranta pe pista 26L a aeroportului Otopeni.Ana State, purtatoare de cuvant a aeroportului Henri Coanda, a declarat la Antena 3 ca la bordul avionului se aflau 173 de pasageri si doi copii, care urmeaza sa fie preluati de o aeronava noua, care ii va duce la destinatie.Aceasta a mai spus ca aeronava a aterizat in conditii de siguranta si ca lucratorii aeroportului au verificat pista de pe care s-a facut decolarea si ca nu au fost gasite urmele vreunui incident.