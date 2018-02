Firma de aparare si securitate SAAB a deschis un birou in Bucuresti. Compania suedeza tinteste programele de inzestrare pentru Fortele Navale, dar si pentru marina civila

SAAB este cea mai mare companie din Suedia si in topul producatorilor de armament la nivel european. Compania este furnizor de tehnica militara pentru mai multe armate de pe glob, inclusiv pentru armata germana, armata americana sau pentru diferitele structuri de forte din tari europene precum Cehia, Ungaria, Polonia sau Croatia.Decizia Saab de a deschide un birou local in Romania vine pe fondul alocarilor bugetare sporite pentru inzestrare ale Ministerului Apararii din ultimii an. Oficialii companiei au precizat la un eveniment organizat de Ambasada Suediei la Bucuresti ca spera sa coopereze cu Armata Romana atat in domeniul naval, terestru, cat si aerian.Saab e interesata sa participe la procedurile pentru construirea in Romania a corvetelor multifunctionale si modernizarea fregatelor, dar si pentru instalatiile de coasta cu rachete anti-nava, una din variante ce ar putea fi propuse Romaniei fiind racheta RBS15 Mk3. In plus, compania suedeza ar fi interesata si de cooperari in domeniul civil, oferind radare, senzori si sisteme integrate, a detaliat directorul Saab Group pentru Europa, Magnus Olsson.Avand in vedere recentele declaratii ale ministrului Apararii, Mihai Fifor, cum ca Romania ar putea achizitiona in viitor si trei submarine care ar urma sa fie construite in tara, oficialii companiei suedeze au declarat ca si acesta ar fi un program ce i-ar interesa, cu atat mai mult cu cat Saab este unul din putinii producatori de submarine militare din lume.Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat la inceputul acestui an ca 2018 va fi dedicat in mod special demararii programelor de inzestrare cu tehnica noua pentru Fortele Navale, principalele proiecte fiind constructia celor patru corvete multifunctionale, modernizarea celor doua fregate tip F22 existente, dar si achizitia de sisteme mobile de coasta pentru lansarea de rachete anti-nava.Conform listei de proiecte prioritare de inzestrare militara aprobata de catre Parlament in 2017, programele pentru Fortele Navale au o valoare estimata de circa 1,8 miliarde de euro:- 1,6 mld euro - 4 corvete cu echipamentele aferente, rachete nava-nava, rachete nava-aer, munitie, criptoare. (In cadrul acestui program este avuta in vedere si modernizarea celor doua fregate tip 22)- 0,2 mld euro - Platforma de lupta complexa, cu posibilitati de descoperire, identificare si nimicirea tintelor navale de suprafata prin intermediul rachetelor anti-nava - un complet de 3 instalatii."Proiectul-cheie este, fara indoiala, inzestrarea cu corvetele multifunctionale, pentru ca asa vom debloca, prin offset-ul aferent achizitiei corvetelor, si programul de modernizare a celor doua fregate si, in acelasi timp, vom crea conditiile startarii achizitiilor pentru sistemul de instalatii mobile de lansare de rachete antinava - care va folosi acelasi tip de rachete ca cele ce vor inzestra corvetele. Depinde, asadar, doar de noi sa demaram cat mai repede aceste trei programe care vor aduce, in primul rand, relevanta Fortelor Navale in sistemul de aparare a litoralului national, dar si in viitoarele misiuni ale Aliantei Nord-Atlantice", declara Fifor la finalul lunii ianuarie.