Ambasadorul rus in Romania: Anumite cercuri de la Bucuresti se comporta ca acel catolic care a vrut sa fie un catolic mai bun decat Papa de la Roma

"Constatam cu satisfactie ca cifra de afaceri comerciale bilaterale in 2017 a crescut cu peste 20% si, conform estimarilor cu totul realiste, ea va ajunge la sfarsitul celor 12 luni la 4 miliarde de dolari", a apreciat diplomatul.Referitor la relatiile diplomatice Romania-Rusia, Kuzmin a amintit ca aeronavei vicepremierului rus Dmitri Rogozin i s-a refuzat, in luna iulie 2017, survolarea Romaniei. In acest context, ambasadorul Rusiei a spus ca "anumite cercuri de la Bucuresti se comporta ca acel catolic, care a vrut sa fie un catolic mai bun decat Papa de la Roma insusi - incercand sa complice stabilirea unor canale de dialog, chiar si in pofida cunoscutei decizii a summit-ului NATO de la Varsovia cu privire la necesitatea acestui dialog".El a punctat ca sanctiunile aplicate Rusiei de catre Uniunea Europeana nu se aplica in ceea ce priveste tranzitul si a evidentiat ca aeronava lui Rogozin trecuse deasupra Ungariei si Poloniei."Este suficient sa spunem ca inca pe data de 23 decembrie 2016 Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a postat comentariul in care se spune ca asa-numitele sanctiuni UE nu se aplica in cazul survolarii de tranzit, iar interdictia de a efectua o astfel de cursa regulara ar constitui o incalcare a dreptului international si a Conventiei de la Chicago privind aviatia civila din 1947", a apreciat ambasadorul, in conferinta de presa."Din pacate, 'incidentul' mentionat nu a fost unic. Cu toate acestea, ne asteptam ca in viitorul apropiat aceasta pagina neplacuta din relatiile noastre sa fie in cele din urma intoarsa definitiv. Aceste sperante ale mele sunt intarite de acea energie si creativitate, cu care diplomatia romaneasca a inceput pregatirile pentru Presedintia Consiliului European prin rotatie (la inceputul anului 2019) si promovarea candidaturii sale pentru un loc de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU (pentru anii 2020/2021)", a mai spus Kuzmin, potrivit transcrierii oficiale a Ambasadei Rusiei.