Satu Mare: 25 de persoane, infestate cu trichineloza dupa ce au consumat carne de porc netestata

"Cele doua familii, compuse din 25 de consumatori, au avut si vor avea nevoie de ingrijiri medicale de specialitate, datorata faptului ca au consumat carne de porc neexaminata in directia depistarii trichinelozei. In urma anchetelor efectuate si a recoltarii de probe de carne de catre inspectori din cadrul DSVSA Satu Mare s-a diagnosticat trichineloza. Carnea si preparatele din carne, in cantitate de 287 kg, in valoare de 3.731 lei depistate la domiciliul proprietarilor, au fost puse sub sechestru / retinere oficiala, denaturate, confiscate si dirijate spre incinerare intr-o unitate de ecarisare a teritoriului autorizata sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor in acest scop", precizeaza sursa citata.Potrivit comunicatului, persoanele respective nu vor fi despagubite la valoarea pietei actuale, deoarece cei doi porci nu au fost identificati prin crotaliere si nu au fost inscrisi in baza nationala de date, pagubele materiale urmand sa fie suportate integral de catre proprietarii animalelor.