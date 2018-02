Inalta Curte: Victor Ponta audiat in dosarul Rovinari Turceni. Ultimul termen al procesului va avea loc pe 27 februarie

Dan Sova a cerut, prin avocat, ca sedinta sa nu fie publica, insa judecatorii i-au respins cererea, mai ales ca Victor Ponta a fost de acord cu participarea jurnalistilor la proces.Pe parcursul a doua ore, Ponta a raspuns intrebarilor adresate de judecatori si procurorul de sedinta, in legatura cu imprejurarile in care a intrat in posesia unui autoturism Mitsubishi si contractele incheiate cu casa de avocatura a fostului senator Dan Sova, inculpat si el in acest dosar.In legatura cu acuzatia de complicitate la evaziune fiscala, Ponta a spus in sala de judecata ca nu intelege fapta de care este acuzat de DNA."Prin raportul de expertiza intocmit la urmarirea penala s-a stabilit ca am platit la timp toate taxele si impozitele aferente sumelor primite prin conventia de conlucrare incheiata cu SCA 'Sova si Asociatii', iar ANAF nu s-a constituit parte civila impotriva mea, pentru ca nu s-a constatat un prejudiciu. In urma controlului ANAF din 2011, s-a constatat ca toate facturile emise in baza conventiei de conlucrare au fost inregistrate in contabilitate si s-au platit taxele si impozitele aferente acestora. Atata timp cat am platit toate taxele si impozitele nu reusesc sa inteleg care a fost implicarea mea in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala", a declarat Ponta.Pe de alta parte, Ponta a afirmat ca, in anul 2008, l-a intrebat pe Sova daca poate beneficia, la fel ca ceilalti avocati din SCA Sova si Asociatii, de o masina de serviciu."In toamna anului 2008, neavand alt autoturism, l-am intrebat pe Sova daca as putea avea si eu o masina in acelasi regim cu ceilalti asociati ai firmei de avocatura. Sova mi-a spus ca ceilalti asociati au autoturisme cu o valoare in jur de 50.000 de euro. Am ales un autoturism Mitsubishi Evo, cu un pret de 35.000 euro, pe care l-am folosit atat in oras, dar si in activitati sportive. Eu am configurat masina si am ridicat-o de la importator, insa firma de leasing a fost aleasa de casa de avocatura a lui Sova. Nu am folosit masina in activitati sportive, pentru ca autoturismul a venit in octombrie 2008 si atunci nu mai erau competitii sportive. In decembrie 2008, am devenit membru al Guvernului si m-am suspendat din activitatea de avocat, astfel incat a incetat si contractul cu SCA 'Sova si Asociatii'. L-am intrebat pe Sova daca este dispus sa preiau eu contractul de leasing si a fost de acord. Am incheiat un contract cu o alta firma de leasing si 90% din pretul masinii l-am platit din salariul meu. Autoturismul l-am folosit in competitii sportive abia in 2010, cand plateam eu ratele", a explicat fostul premier.De asemenea, Victor Ponta a spus ca nu intelege nici acuzatia de spalare de bani care apare in rechizitoriu."Cunosc faptul ca SCA 'Sova si Asociatii' avea venituri mari. Eu am primit prin conventia de conlucrare suma de 181.000 lei, ceea ce reprezenta 1%. Nu vad cum as putea spala 1% din veniturile obtinute de 'Sova si Asociatii'. Suma de 51.000 lei a fost folosita pentru plata taxelor si impozitelor. Nu aveam de unde sa stiu ca o parte din sumele primite prin conventia de conlucrare ar proveni dintr-un pretins abuz in serviciu pe care l-ar fi comis Sova. Abia in 2009, am aflat de contractele lui Sova si complexurile Rovinari si Turceni. In timpul campaniei electorale, Sova a fost criticat public pentru contractele incheiate cu cele doua complexuri energetice. Se afirma in rechizitoriu ca banii i-as fi folosit sa cumpar doua apartamente. Acestea au costat 900.000 lei, bani pe care i-am dobandit in urma activitatii de avocat. Apartamentele le-am cumparat in rate incepand cu anul 2006. Nu cred nici acum ca Dan Sova a comis infractiuni", a precizat Victor Ponta.Victor Ponta a fost trimis in judecata de DNA in dosarul 'Rovinari - Turceni' pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infractiuni), complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, si spalarea banilor, fapte savarsite in calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''.In dosar mai sunt trimisi in judecata senatorul Dan Sova, avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati ''Sova si Asociatii'', Laurentiu Ciurel, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA, Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni, si Octavian Laurentiu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni.