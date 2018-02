Lider de sindicat: Tudorel Toader va dispune de urgenta dotarea angajatilor din penitenciare cu bodycam-uri (camere video personale)

"Am discutat despre alte chestiuni care privesc buna functionare a penitenciarelor, spre exemplu acele bodycam-uri (camera video personala - n.r.), care ajuta foarte mult in normalizarea relatiei cu detinutul, care in aceasta situatie atunci cand este filmat nu mai injura, nu mai ameninta, sigur ca functioneaza in ambele directii acea camera care va fi in permanenta asupra personalului. Ministrul Justitiei chiar acum l-a convocat pe directorul general si va dispune ca e urgenta acele bodycam-uri sa fie achizitionate pentru tot personalul din sistemul penitenciar care lucreaza in contact direct cu detinutul", a declarat Sorin Dumitrascu.Dumitrascu a precizat ca ar fi nevoie de 1.000 de camere pe langa cele cumparate deja."Noi am estimat ca intre 700 si 1.000 fara sa facem un calcul exact, dar este vorba de a asigura aceste bodycam-uri pentru fiecare angajat care intra in contact direct cu detinutul. Cam 1.000 de angajati se afla in contact direct cu detinutul in sistemul penitenciar. Deci, daca sunt 1.000 de camere, pe langa cele care s-au cumparat deja, cred ca suntem la un nivel functional", a precizat Sorin Dumitrascu.Potrivit presedintelui FSANP, pretul unei astfel de camere video este intre 40 si 50 de euro."Nu sunt costuri exorbitante, se pot face, se puteau face de mult, nu era nevoie de incidente in penitenciare pentru a cumpara aceste bodycam-uri. Anul trecut au fost peste 1.000 de agresiuni intre detinuti, peste 800 la adresa personalului si recent avem si discutia asta referitoare la presupusa agresiune din partea personalului la adresa unor detinuti", a spus Dumitrascu.Sorin Dumitrascu a afirmat ca in maxim ca in maxim trei luni ar putea intra in vigoare purtarea acestor camere."Avem unele - unele functioneaza, pentru ca asta s-a facut pe raspunderea directorului pana acum, iar altele sunt tinute in magazie. La Poarta Alba, spre exemplu, au fost tinute pana recent. Sunt penitenciare in care functioneaza - Bacau, Oradea sau Targu Mures", a mai spus presedintele FSANP.