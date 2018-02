Dragnea, despre Valcov: Premierul va decide daca ramane angajat al Guvernului / Tariceanu: Competentele profesionale nu i-au fost puse la indoiala in timpul procesului

"Imi pare rau pentru el", a adaugat liderul PSD.“Guvernul va decide daca ramane sau nu ramane acolo. Nu am propus pe nimeni in aparatul guvernamental, nici nu voi propune sa plece cineva", a raspuns Dragnea la o intrebare pe aceasta tema, afirmand ca este “strict” decizia Guvernului si premierului.Pe de alta parte, tot vineri, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a spus ca “este decizia dumnealui daca ramane”, adaugand ca este o condamnare in prima instanta."Competentele profesionale nu au fost puse la indoiala in timpul procesului", a declarat presedintele Senatului.Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina, acum consilier in cadrul Guvernului, a fost condamnat joi de ICCJ la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani.