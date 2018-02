Dragnea spune ca nu stie nimic despre proprietatile cumparate de fiul sau de la Tel Drum: Eu nu am nicio legatura

Potrivit Rise Project , Stefan Valentin a cumparat, asa cum arata dosarul de insolventa a Tel Drum, fosta vila de protocol al partidului comunist, cu piscina si acareturile aferente, si trei terenuri care o inconjoara. Toate l-au costat pe Dragnea Junior aproape 106.000 euro (493.601,36 lei).





"Nu stiu. Trebuia sa imi comunice mie?", a spus Dragnea, acuzand ca DNA se pregateste sa ii intre in familie. "Eu inteleg ca o firma a facut achizitii de la o firma. Eu nu am nicio legatura”, a spus Dragnea.Potrivit Rise Project, cumparatorul oficial este o firma (Zooveg 2010) in care fiul de 29 de ani al presedintelui PSD, Stefan Valentin Dragnea a detine 70% din actiuni.Liderul PSD i-a atacat apoi pe jurnalistii care insistau pe acest subiect."E atat de disperat DNA ca va pune sa puneti intrebarile astea? Sa ma cheme. Nu va da DNA-ul tot felul de informatii pe surse? Luati-le de acolo", a mai spus Dragnea.