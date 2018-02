Avocatul Poporului s-a autosesizat si face o ancheta in cazul gardienilor care ar fi maltratat detinuti la Rahova

"Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detentie si Domeniul armata, politie, justitie, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital Bucuresti Rahova, care ar fi maltrat detinuti. Sesizarea din oficiu si ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si dreptul la ocrotirea sanatatii", potrivit sursei citate.Avocatul Poporului aminteste ca zilele trecute televiziunile au difuzat mai multe reportaje in care au prezentat situatia a 4 persoane private de libertate, care in cursul anilor 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 au fost supuse la rele tratamente de catre angajati ai Penitenciarului Spital Bucuresti Rahova."Potrivit mass-media si Comunicatelor de Presa emise de Administratia Nationala a Penitenciarelor, procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti au dispus, in 6 februarie 2018, punerea in miscare a actiunii penale fata de 15 angajati ai Penitenciarului Spital Bucuresti Rahova, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: Rele tratamente (art. 281 CP), Lovirea sau alte violente (art. 193 CP), Fals intelectual (art. 231 CP), Favorizarea faptuitorului (art. 269 CP), Influentarea declaratiilor (art. 272 CP). Angajatii (doctorii, asistentele, infirmierele si gardienii) ar fi falsificat documente si ar fi influentat declaratiile incercand sa impiedice tragerea la raspundere penala a autorilor faptelor. In plus, cei 15 angajati ar fi pus presiune pe victime influentandu-le declaratiile luate, se pare, sub presiune si cu ajutorul actelor de violenta". se mai scrie in comunicat.Pe de alta parte Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, acuza ca "in acest caz asistam la un linsaj mediatic al angajatilor din penitenciare.""Desi in anul 2017 s-au intamplat 78 de agresiuni ale detinutilor la adresa personalului din penitenciare, reactia mass-mediei avide de senzational a fost 0", se scrie pe siteul FSANP.