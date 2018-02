UPDATE Elena Udrea a plecat la Atena - avocat / Udrea: Ca plec cu treaba sau plec in vacanta, ma priveste fix pe mine

Elena Udrea nu se afla in acest moment sub control judiciar, iar instanta i-a permis sa calatoreasca in afara tarii.Urmatorul termen in acest proces este 26 februarie, iar in dosarul Gala Bute are termen pe 8 martie, a mai spus avocatul Alexandru Chiciu.Udrea a scris vineri la pranz pe Facebook ca o priveste pe ea unde este si ca a parasit tara "de nu stiu cate ori pana acum" ."Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie “pe surse” ca “Elena Udrea a parasit tara”!!!!!!Asa, si??? Si ce daca 'am parasit tara'??? Ce va agita atat de tare de nu dormiti noaptea din cauza mea? Sau ati primit ordin pe unitate sa va ridicati din scutece si sa va lamentati pe net?'Am parasit tara' de nu stiu cate ori pana acum si o sa o mai 'parasesc' oricand e nevoie. Ca plec cu treaba sau plec in vacanta, ma priveste fix pe mine. La fel cum si daca as merge sa o vizitez pe Alina Bica in Costa Rica sau m-as plimba cu ea la Paris, ar fi fix problema noastra. Asa ca pe loc repaus pana la noile ordine!P.S. Cine chiar ar fi vrut sa se stie unde sunt zilele acestea, putea afla usor, nu e niciun secret, ba chiar este o informatie oficiala."