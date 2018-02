VIDEO UPDATE Incendiu puternic in Medgidia, au fost distruse zece case in care locuiau 43 de persoane

Pompierii au reusit sa stinga dupa o interventie de aproximativ sapte ore incendiul care a cuprins zece gospodarii din Medgdia in care locuiau peste 40 de persoane, fiind afectata o suprafata de mai bine de doua mii de metri patrati. Cauza izbucnirii incendiului nu este deocamdata cunoscuta.Incendiul s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane. La fata locului se afla si reprezentanti ai Primariei Medgidia, care ii vor prelua pe cei care locuiau in casele distruse de flacari, urmand sa le asigure cazare. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Anca Chirita, a precizat ca cele zece case se afla in camp, fiind vorba despre un ansamblu de locuinte care sunt lipite una de cealalta. Interventia pompierilor nu s-a incheiat, insa focul a fost localizat, la fata locului intervenind peste 40 de pompieri, a mai spus sursa citata.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina vineri dimineata, la un incendiu izbucnit in zona Ciment din Medgidia.In momentul in care echipele de interventie au ajuns la fata locului, incendiul afectase o casa pe o suprafata de aproximativ 40-50 de metri patrati, trei detasamente de pompieri, cu cinci autospeciale, intervenind initial pentru stingerea flacarilor. Apoi, numarul a fost suplimentat, ajungandu-se la sapte autospeciale de la patru detasamente.Din cauza vantului puternic, exista riscul ca focul sa se extinda si la locuintele invecinate, au spus reprezentantii ISU Dobrogea.