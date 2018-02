Tudorel Toader: Au fost alocate fonduri pentru crearea a peste 5.000 de locuri in penitenciare in perioada 2019-2023

Potrivit datelor prezentate de Tudorel Toader pe Facebook, in ceea ce priveste infrastructura, se arata ca a fost aprobata, pentru Penitenciarul Berceni, achizitia unui studiu de fezabilitate, destinat construirii unui penitenciar cu o capacitate de 1.000 de locuri, respectiv P47-Berceni, in prezent fiind in curs de desfasurare procedura de achizitie a Contractului de servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru P47-Berceni.In cazul Penitenciarului Unguriu, prin Hotararea de Guvern numarul 791/2017 s-a aprobarea trecerea imobilelor din administrarea Ministerului Apararii Nationale (MAPN) in administrarea Ministerului Justitiei, pentru ANP, in scopul transformarii in penitenciar, cu o capacitate de 900 locuri, fiind incheiata procedura de preluare a acestor imobile de la MApN.De asemenea, s-a stabilit infiintarea Institutului National de Administratie Penitenciara, institutie care sa asigure formarea personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.In ce priveste partea de finantare se precizeaza ca a fost adoptat de catre Guvern, la data de 5 decembrie 2017, Memorandumul cu tema Decizie privind oportunitatea finantarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar roman, printr-un proiect finantat din fonduri externe rambursabile.Un alt punct se refera la bugetul pe anul 2018, fiind alocate fonduri pentru demararea lucrarilor de investitii in vederea crearii a 5.110 noi locuri de detentie, in perioada 2019-2023.Pentru imbunatatirea conditiilor de detentie, se noteaza ca au fost create 170 locuri noi de cazare (realizate prin transformarea unor spatii existente) si au fost modernizate 200 de locuri, iar prin lucrarile de reparatii curente si intretinere au fost amenajate 2351 de locuri de detentie.