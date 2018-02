Citeste pe Stirile ProTV

In multe cazuri, salariile din sistemul public le depasesc pe cele din mediul privat pentru specializari ori calificari identice. Si de multe ori, la privat se munceste mult mai mult, chiar daca salariul e mai mic.Dupa aplicarea noii legi a salarizarii, unor bugetari li s-au marit salariile brusc, in timp ce la privat cresterea se face doar in functie de performanta.