Ministrul Finantelor: Formularul 600 va merge pe o suma estimata si nu pe o suma realizata. / Trecerea contributiilor la angajat scade deficitul la pensii

Astazi am corectat pentru cele patru categorii, IT, sezonieri, persoane cu dizabilitati si cei din cercetare, sa nu piarda bani la salariu.





Principiul este unitar pentru part-time. Cei in aceasta situatie, fara acele exceptii, contribuie pentru cat primesc, iar diferenta revine angajatorului. Spunem noi ca este o abordare corecta, nu puteam lasa acele persoane poate chiar sa vina de acasa cu acele sume pentru a-si respecta obligatiile fata de stat

Avem 74 de miliarde de lei pe care Romania trebuie sa ii ia din piata. Orice tara de oriunde face astfel de practici, se imprumuta pentru finantare





Subiecte precum Legea pensiilor, salarizarea sa nu mai fie pe agenda politica in Romania. Scopul e acelasi. Ar trebui sa aratam ca ne-am maturizat, iar daca avem ceva de spus sa avem si solutia.Numarul salariatilor din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este si mai grav e ca mai multi controleaza decat muncesc.Nu as discuta despre numarul salariatilor de la Ministerul de Interne, pentru ca avem nevoie de siguranta.Sunt discutii, sunt speculatii pana nu va fi in Monitorul Oficial decizia de numire. Nu confirm demiterea sefei ANAFTrebuie dus la bun sfarsit un demers de simplificare, debirocratizare a administratiei. Anul in care trebuie sa definitivam discutiile.Anul 2018 trebuie sa fie anul in care definitivam reforma in zona administratiei fiscale.Este o echipa buna la Ministerul de Finante. Trebuie impulsionati.La Ministerul de Finante a fost o munca de Sisif, dar nu e suficient, pana nu vedem pe fata contribuabilului liniste.Categoric pensiile vor creste asa cum s-a promis.Cifra vizavi de impact nu avem azi.Vor fi corectate erorile. Trebuie facut acest lucru, daca nu vrem sa avem probleme in anii care urmeaza.Nu va scadea nicio pensie.Oamenii vor primi ceea ce merita sa primeasca. Pensiile nu vor scadeaeste in Parlament, ocazie cu care mai pot fi prezentate sincope si sa inchidem acest subiect.Cu trecerea contributiilor scade deficitul la fondul de pensii.Este castigul cert al reformei.Deficitul la pensii se corecteaza cu transferul contributiilor. Este un principiu corect ca pensiile mici sa creasca. Oamenii acestia au muncit pentru noi toti, trebuie sa aiba o pensie corecta pentru cat au contribuit.Si in trecut am avut relatie buna cu Banca Nationala, respect reciproc, dar politica fiscala este una, cea monetara alta. Nu se ating, dar schimbul de informatii trebuie sa existe. Vreau sa am o discutie, sa vad care este abordarea pe viitor.Sunt multi factori care contribuie la scumpiri.Ministrul de Finante are un rol bine definit. Vizavi de Romania, increderea in piata este foarte importanta. Romania s-a imprumutatAu fost oferte din partea investitorilor. Au fost investitori din toate pietele. Este un mesaj clar de incredereRomania se afla pe locul 5 in UE intre statele cu datorie publica.Noi am stabilit o strategie a datoriei publice. Orice tara se imprumuta pentru finantare.Parteneriatul public-privat, acest concept are deja baza legala pana la un anumit punct. Odata lansat, statul poate sa nu mai aiba presiune pe buget.Bunele-practici din tarile europene trebuie transpuse si la noi.Avem Fondul Suveran de Dezvoltare, o sa vedeti ca va fi. De acolo vor fi finantate proiectele care vor aduce plus valoare. Acest fond va fi in primul rand guvernat transparent, apolitic si nu directionat catre anumite proiecte, ci doar catre cele care aduc plus valoareSe opreste aceasta depunere. In februarie definitivam mecanismul, il prezentam public, il dezbatem. O depunere si o plata in timpul unui an. Nu se va merge pe realizat, ci pe o suma estimata de cel care este vizat.Cei care au depus, nu trebuie sa o mai faca. Doar daca considera ca sumele din formulare lor nu sunt la fel cu estimarile lor.