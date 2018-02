Masuri in cazurile de violenta domestica: Printr-un proiect de lege a fost introdus Ordinul de protectie provizoriu, prin care politistii pot inlatura imediat agresorul din domiciliu/ Agresorii vor purta bratara electronica

Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protectie provizoriu (OPP), un instrument in materie administrativa, care ii va permite politistului sa intervina rapid in situatiile de pericol iminent pentru sanatate si securitatea victimei violentei domestice si sa inlature de indata agresorul din domiciliu.Ordinul de protectie provizoriu este diferit de Ordinul de protectie (OP), care este deja reglementat prin lege din anul 2012. Practic, Ordinul de protectie provizoriu este un instrument complementar Ordinului de protectie, care se emite de catre politist, de indata, cu caracter executoriu, fara termen si fara somatie, avand valabilitate de 5 zile, cu posibilitate de prelungire pana la emiterea Ordinului de protectie.Dupa ce politistul va emite OPP, documentul va fi confirmat de catre procuror, pe baza declaratilor si a probelor stranse de catre politist. Ulterior, procurorul va avea obligatia sa transmita OPP impreuna cu toate dovezile existente la dosar catre judecator, iar acesta se va pronunta prin emiterea unui OP.Prin actuala reglementare, politistul va avea dreptul si obligatia sa se deplaseze la domiciliul victimei, sa intre in domiciliu, chiar si cu forta, si sa emita un OPP prin care sa inlature de indata agresorul, chiar daca acesta este titularul contractului de proprietate.OPP va fi emis in baza unei Fise de risc, prin care politistul va stabili gradul de risc in baza evaluarii de la fata locului. Daca riscul pentru victima este crescut sau foarte crescut, politistul va emite un OPP, prin care pot fi dispuse urmatoarele masuri pentru agresor:Evacuarea din domiciliu cu interdictia de a reveni pe toata durata valabilitatii OPP;Stabilirea unei distante minime de apropiere de victima (de domiciliu, de locul de munca, de scoala, dupa caz);Confiscarea cheilor, a armelor.OPP si OP vor fi monitorizate de catre politisti, nerespectarea masurilor dispuse prin cele doua instrumente constituind infractiune, pentru care este prevazuta pedeapsa cu inchisoarea de la 1 luna la 1 an.In procesul de monitorizare, politistul va face verificari permanente prin toate mijloacele in vederea respectarii masurilor dispuse pentru agresor (vizite la domiciliu, culegere de informatii de la vecini, serviciul victimei, scoala, dupa caz). De asemenea, dupa emiterea OPP, politistul se va asigura ca drepturile agresorului sunt respectate prin masuri care vizeaza informarea corecta cu privire la OPP si respectiv indrumarea si orientarea catre un serviciu social specializat pentru gazduire si consiliere.De asemenea, pentru agresor, se introduce obligatia de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere (bratara electronica) in urmatoarele conditii:Agresorul a fost obligat sa pastreze o distanta minima determinata fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de rude ale acesteia, ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;Agresorului i-a fost interzisa deplasarea in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza ori le viziteaza periodic;Utilizarea sistemului de supraveghere electronica va fi posibila daca victima si, dupa caz, membrii familiei acesteia isi exprima acordul de a purta un astfel de sistem care permite verificarea respectarii obligatiei agresorului.Regimul juridic al sistemului de supraveghere electronica utilizat pentru verificarea respectarii masurilor de protectie va fi stabilit ulterior, prin lege.Un astfel de sistem electronic de supraveghere se regaseste in Codul de procedura penala, Legea nr. 253/2013 si Legea 254/2013.Prin intermediul acestor instrumente se urmareste imbunatatirea sprijinului acordat victimelor violentei domestice, prin asigurarea unei interventii imediate si coerente. Normele, metodologiile si procedurile vor fi elaborate prin legislatia secundara, aceasta urmand sa fie reglementata printr-un Ordin comun al MMJS si MAI.In 2016, s-au inregistrat 36.664 victime ale violentei in familie, 191 decese precizate de Ministerul Public si 2.574 de Ordine de protectie emise, dintre care 743 sunt incalcate.In 2017, s-au inregistrat 20.617 victime ale violentei in familie, 84 decese; peste 3.000 de ordine de protectie emise de instanta, din care 1.011 incalcate.