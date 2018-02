Brambureala totala in Ministerul de Externe: Andreea Pastarnac, fost ministru in Guvernul Tudose, a fost schimbata din functia de secretar de stat la o saptamana dupa numire 

Andreea Pastirnac a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.





Potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial, Andreea Pastirnac a fost eliberata din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.





O alta decizie a premierului, publicata tot joi in Monitorul Oficial, precizeaza ca Andreea Pastirnac a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

De problemele externe se ocupa in momentul acesta patru ministri: ministrul de Externe, Teodor Melescanu, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, si vicepremierul Ana Birchall, pe partea de partneriate strategice.