Ada Solomon: E de domeniul fantasticului ca un spectacol sa trebuiasca aparat de fortele de ordine

Ada Solomon, producator si distribuitor al filmului "Soldatii. Poveste din Ferentari", regizat de Ivana Mladenovic, a carui proiectie de joi seara de la Cinema Muzeul Taranului a fost intrerupta pentru cateva minute de mai multe persoane, a declarat ca punctul de vedere trebuie intotdeauna exprimat in cunostinta de cauza si ca pare "de domeniul fantasticului" ca un spectacol sa fie aparat de fortele de ordine, relateaza News.ro.





Inainte cu o ora de inceperea proiectiei, aproximativ 30 de persoane au protestat in fata Muzeului National al Taranului Roman, considerand nefiresc sa fie facuta "propaganda homosexuala" in "templul care pastreaza valori" ale neamului.





Ada Solomon a declarat: "Pentru mine e o falsa problema. In primul rand, lucrurile sunt judecate in necunosttinta de cauza. Pentru mine, "Soldatii. Poveste din Ferentari" e un film care vorbeste despre singuratate, despre nevoia unui camin, despre nevoia unei familii, a unei comunitati, despre saracie si care, dincolo de asta, e si o poveste de iubire intre doi barbati. Este o poveste de iubire care nu are nimic exhibitionist, nimic explicit. Filmul asta nu are o scena de sarut in maniera clasica a unui film american. Asa ca e o falsa problema".





Ea a explicat faptul ca filmul este proiectat intr-un cinematograf european din incinta complexului Muzeului Taranului Roman. "Mi se pare ca a face un film care e la limita documentarului si a lansa o dezbatere in spatiul public pe subiectul comunitatii dintr-un cartier marginal este foarte important. Mi se pare de domeniul fantasticului ca un spectacol sa trebuiasca sa fie aparat de fortele de ordine. Mi se pare extraordinar ca fortele de ordine protejeaza libertatea de expresie, iar pentru mine, daca e ceva ce consider ca s-a castigat in decembrie 1989 fundamental este aceasta libertate de expresie de care avem nevoie".





Dezbaterea este deschisa, a adaugat Ada Solomon. "Nu spun niciodata ca e nepotrivit ca oamenii sa isi exprime un punct de vedere, insa punctul de vedere trebuie intotdeauna exprimat in cunostinta de cauza. M-as bucura foarte mult ca oamenii care protesteaza sa intre, sa vada filmul, apoi sa dezbatem despre ce vorbim, care sunt problemele reale din societatea romaneasca. Tot discursul pe care il vad in actiunile lor nu are nicio legatura nici cu subiectul, nici cu felul in care e realizat filmul asta".