VIDEO Nou scandal la Muzeul Taranului Roman. Proiectia filmului “Soldatii. Poveste din Ferentari” a fost oprita cu manele de protestatari

Mai multe persoane s-au adunat, joi, in fata Muzeului Taranului Roman, unde de la ora 18.00 era programata proiectia filmului romanesc "Soldatii. Poveste din Ferentari", pentru a opri difuzarea peliculei, pe motiv ca filmul face "propaganda homosexuala". Mai multi protestatari au intrat in sala de cinema si au oprit proiectia filmului, cu manele, potrivit Antena 3.







Dupa o jumatate de ora de la inceperea proiectiei filmului semnat de Ivana Mladenovic, mai multe persoane au facut galagie si au proiectat lumini pe ecran, relateaza News.ro.

Manifestantii au pus manele in timp ce in sala se difuza filmul "Soldatii, poveste din Ferentari" si au inceput sa ii injure pe cei care se aflau in sala de cinema.





Politia a trebuit sa intervina pentru a-i linisti pe manifestanti.

Un barbat a fost escortat, iar altii au parasit de bunavoie sala. In urma acestui incident, proiectia filmului a fost reluata.





O asociatie numita "Fratia Ortodoxa Sf. Mare Mucenic Gheorghe purtatorul de Biruinta" a organizat evenimentul de protest "Chemarea taranului roman", "pentru a opri propaganda homosexuala ce se incearca a se face in acest simbol national al neamului romanesc!"





Amintim ca duminica trecuta mai multi crestini fundamentalisti au intrat in sala de cinema a Muzeului Taranului Roman si au intrerupt difuzarea filmului "120 BPM", cantand muzica bisericeasca si Imnul Romaniei.