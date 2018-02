Acord semnat in secret intre Romarm si compania lui Eliot Broidy, lobbyistul american care l-a adus pe Dragnea langa Trump/ Vezi in text miza financiara majora a acordului

Desi oficialii Ministerului Economiei n-au spus despre ce acord este vorba, potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro ar fi vorba de realizarea sistemului C4ISR, unul din programele prioritare majore de inzestrare a Fortelor Armate, cu o valoare estimata la circa 180 de milioane de euro.

Citeste integral articolul O posibila legatura intre Dragnea, vizita la Trump si contractele militare

Elliot Broidy Foto: Hotnews





Citeste si: ministrul Apărării Mihai Fifor ar fi avut, în timpul vizitei sale oficiale din SUA și o o intalnire neoficiala, in afara programului oficial transmis public, cu Cristian Burci (patronul Adevarul) și controversatul lobbyst Elliott Broidy.Citeste si: O posibila legatura intre vizita lui Dragnea la Trump si contractele militare

Ziarul Adevarul, detinut de Cristian Burci, este singura organizatie de presa care a relatat despre acord, intr-un articol publicat a doua zi dupa eveniment, in data de 2 februarie, insa ulterior a sters complet in mod bizar articolul de pe site . Articolul s-a pastrat insa in memoria cache de la Google si relateaza pe larg evenimentul, cu declaratii in exclusivitate din partea reprezentantilor companiei americane Circinus Defense. Adevarul scrie ca acordul a fost semnat intre Romarm si compania Circinus Defense SRL.Jurnalistii de la publicatia americana McClatchydc.com au publicat, joi, o ampla investigatie despre afacerile lobbystului american Elliot Broidy si sugereaza ca invitarea lui Dragnea si Grindeanu in Statele Unite are legatura cu interesele sale in extinderea businessului in zona contractelor militare, avand in vedere ca Romania este una din tarile care aloca 2% din PIB pentru dotarea armatei.Potrivit sursei citate, una din firmele lui Broidy, cel care a semnat invitatia pentru Dragnea si Grindeanu pentru a participa in ianuarie 2017 la ceremonia de investire a presedintelui american Donald Trump, si-a deschis in luna mai 2017 o filiala in Romania. Este vorba de Circinus Defense SRL, al carei actionar cu 99% este Circinus LLC, firma specializata in servicii high tech pentru armata, detinuta de Broidy.Oficialii Ministerului Economiei au confirmat, la solicitarea HotNews.ro, semnarea acordului intre Circinus si Romarm, eveniment despre care la vremea respectiva nu s-a comunicat nici o informatie in mod oficial, nici de partea romana, nici de partea americana. De regula, acest tip de evenimente sunt amplu mediatizate, fiind vorba de contracte importante din cadrul parteneriatului strategic dintre Romania si Statele Unite."In data de 1 februarie 2018, reprezentantii Romarm, companie din subordinea Ministerului Economiei, si oficialii firmei americane Circinus s-au intalnit la sediul Ministerului Economiei pentru semnarea unui acord", au precizat joi, 8 februarie 2018, pentru HotNews.ro oficialii Ministerului Economiei, fara a furniza mai multe detalii despre acest acord.Oficialii Ministerului Economiei au mai precizat ca "documentul a fost semnat de catre directorii generali Marius loana (Romarm) si Alan Blaine Stone (Circinus) în prezenţa Ministrului Economiei, Dănuţ Andruşcă, a Ministerul Apararii, Mihai Fifor, precum si a Ambasadorului SUA, Hans Klemm." Oficialii MApN au confirmat, la randul lor, aceste informatii. Si Ambasada Statelor Unite la Bucuresti a confirmat pentru HotNews.ro ca ambasadorul Hans Klemm a participat la eveniment, precizand ca este o practica obisnuita prezenta la semnarea contractelor cu companii americane.Pentru Ministerul Apararii realizarea unui sistem C4ISR este unul din programele prioritare majore de inzestrare a Fortelor Armate. C4ISR se refera la Comandă, Control, Comunicaţii, Computere, Informaţii, Supraveghere şi Recunoastere, iar in lista programelor majore de inzestrare de circa 9,3 miliarde de euro intocmita de MApN si aprobata de catre Parlament in aprilie 2017 proiectul este trecut cu titulatura "Sisteme C4I cu capabilitati de integrare ISTAR" cu o valoare estimata la circaReamintim ca de pe lista celor opt proiecte majore aprobate de catre Parlament (Detalii aici ) trei au fost deja demarate din 2017, iar altele sunt planificate a fi incepute din 2018.In noiembrie 2016, pe vremea Guvernului Ciolos, MApN a intocmit un proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea "achiziţiei de către Ministerul Apărării Naţionale a sistemelor de comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii (C4I), cu capabilităţi de integrare a informaţiilor de supraveghere, indicare/localizare şi cercetare (ISTAR)". Achizitia ar fi presupus semnarea unui contract cadru pe o durata de 7 ani.Proiectul de Hotarare de Guvern, impreuna cu Nota de Fundamentare si Anexele, a stat in dezbatere publica, insa nu a fost aprobat de Guvern nici pana in ziua de azi. Vezi aici documentul (.pdf, ~3 MB) Practic, HG-ul ar fi stabilit conditiile specifice prin care MApN ar fi procedat la selectia unui furnizor strategic roman pentru achizitia sistemelor C4ISR. Procedura ar fi presupus si o etapa de calificare in care s-ar fi purtat discutii cu mai multi producatori sau asocieri, iar ulterior o etapa de negociere cu producatorii selectati. Practic, procedura - chiar daca diferita de o licitatie clasica - implica un proces competitiv.Conform textului proiectului de HG, procedura de calificare si negociere s-ar fi derulat "cu operatorii economici români din industria de apărare, comunicaţi de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 0534/2015 privind lista cu capabilităţile din industria de apărare".Pana sa semneze acordul cu Romarm pe data de 1 februarie 2018, Circinus LLC a facut cateva mutari importante in Romania. A incheiat un parteneriat cu Institutul National de Cercetare Informatica in vara lui 2017 si a strans legaturile in zona militara.Este vorba despre un contract de parteneriat intre Circinus si Institutul National de Cercetare Informatica (ICI), care apare mentionat intr-un raport de activitate publicat de Institut in august 2017. ICI anunta intre alte proiecte noi de dezvoltare “Contractul de parteneriat încheiat cu Circinus, LLC, a VIRGINIA Limited Liability Company (Statele Unite) pentru participarea la licitația organizată de MapN pentru realizarea Centrului de comanda unificat - 1 mil Eur”.De remarcat similitudinea intre proiectul ICI si statutul de contractant agreat castigat deja de Circinus in cadrul unui contract mai amplu din Statele Unite in valoare de 7, 2 miliarde de dolari pentru furnizarea de asistenta pentru Centru de Comanda pentru Informatii si Securitate Nationala al Armatei (INSCOM).Potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro, reprezentantul Circinus, Alan Blaine Stone, s-a prezentat la ICI in vara anului trecut impreuna cu Mihai Gherman, CEO al companiei CSR Ltd Romania, companie specializata in servicii IT. Mihai Gherman este fiul fostului senator PDSR Oliviu Gherman. Circinus si CSR intentionau sa formeze un consortiu care sa participe la licitatia MapN, urmand ca ICI sa se ocupe in cadrul parteneriatului de partea de dezvoltare software.Potrivit surselor HotNews.ro, ulterior semnarii parteneriatului dintre ICI si Circinus, reprezentantii firmei americane au sustinut o prezentare a produselor firmei la Academia Tehnica Militara. Pana la ora difuzarii acestui material nu am reusit sa aflam daca MApN a atribut efectiv contractul catre Circinus.Potrivit datelor de la Registrul Comertului, in luna mai 2017 se infiinteaza Circinus Defense SRL, unde Circinus LLC, firma detinuta de Broidy, este actionar cu 99%. Administratorul firmei este Alain Blaine Stone, care detine 1% din firma, si care a participat in octombrie la o receptie organizata de Romanian American Business Council in octombrie la Bucuresti.Alan Blaine Stone este, potrivit site-ului companiei, fondatorul si CEO la Circinus LLC, expert in intelligence, operatii speciale si contracte militare cu peste 30 de ani experienta.HotNews.ro dezvaluia la jumatatea lunii mai (in perioada cand Circinus isi deschidea filiala in Romania) ca Liviu Dragnea isi face un lobby intens pentru o noua vizita in Statele Unite, unde spera sa fie primit la Departamentul de Stat.Tot atunci, am aratat ca un grup de lobbyisti americani, aceiasi care i-au aranjat in ianuarie participarea lui Dragnea la ceremonia de investire a presedintelui Trump s-ar fi aflat in Romania la invitatia lui Dragnea. Acest grup de americani a participat la partide de vanatoare in Delta, la invitatia liderului PSD. Printre ei s-ar fi aflat si Elliott Broidy, puternicul lobbyist american si fundraiser din echipa de campanie a lui Donald Trump.In luna septembrie 2017,