Sorina Pintea: Legea spune ca, daca spitalul nu are un medicament pe stoc, pacientul internat vine cu chitanta si spitalul este obligat sa ii dea banii inapoi pe medicament

Intrebata daca la Spitalul din Baia Mare, unde a fost manager, au fost decontate astfel de cereri ale pacientilor, Sorina Pintea a raspuns "da". Ea a precizat ca in 2016 au fost cateva cazuri, in timp ce in 2017 nu s-a inregistrat niciunul.Am inteles ca este un procent de pacienti care au fost trimisi sa isi cumpere medicamente - peste o cincime.Legea spune ca daca pacientul este internat in spital, spitalul trebuie sa ii asigure tot. Daca cumva nu are in acel moment pe stoc sau se intampla ceva, atunci pacientul vine cu chitanta si spitalul este obligat sa ii dea banii inapoi pacientului, daca acel medicament facea parte din procesul lui de ingrijire.Orice medicament pe care pacientul il consuma in timp ce este in spital trebuie sa fie consemnat in foaia de observatie. Se consemneaza medicamentele date de spital, iar pentru pacientii cronici, spre exemplu pacientul cu diabet, care vine de acasa cu medicatia, pentru ca i-o prescrie medicul specialist - el se interneaza in spital, dar, pe timpul spitalizarii, i se termina pastilele. Spitalul trebuie sa ii acorde diferenta de pastile, dar totodata sa consemneze cate pastile a luat el cand a venit de acasa. Este o obligatie.Eu va spun care este procedura aplicata in unele spitale: pacientul vine, face o cerere de decontare, se trimite la partea financiara, care cere foaia de observatie, ca sa vada daca acel serviciu medical a fost trecut in foaia de observatie.Intrebata daca la Spitalul din Baia Mare, unde a fost manager, au fost decontate astfel de cereri ale pacientilor: Da. In 2016 au fost cateva cazuri, in timp ce in 2017 nu s-a inregistrat niciunul.