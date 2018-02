Guvernul va discuta in sedinta de joi un proiect de lege privind combaterea violentei in familie, a declarat Vasilica Viorica Dancila, la inceputul sedintei Executivului. "Am cerut ca in sedinta de Guvern precedenta ca adoptarea Legii privind combaterea violentei in familie sa fie urgentata si astazi avem pe ordinea de zi acest proiect de la Ministerul Muncii. In primul rand, vrem ca in cazurile de violenta domestica, politistul sa aiba dreptul de a actiona imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului", a spus Dancila.Aceasta a precizat ca "masura va putea fi aplicata in cazul de pericol iminent la adresa securitatii si sanatatii victimei"."Vom crea un instrument legal prin care violenta in familie va fi drastic descurajata", a mai spus Dancila.