Ilfov: Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier in care a fost implicat si un microbuz

Patru persoane au fost ranite joi, intr-un accident rutier produs in comuna Ganeasa, judetul Ilfov, si in care au fost implicate doua autoturisme si un microbuz, relateaza News.ro. Una dintre victime a fost preluata de un elicopter SMURD.





Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, accidentul s-a petrecut in Sindrilita, comuna Ganeasa, judetul Ilfov, fiind implicate doua autoturisme si un microbuz in care se aflau in total 13 persoane.





In urma accidentului, au fost ranite patru persoane care se aflau in autoturisme - doi tineri de 19 ani, un barbat de 45 de ani si o femeie de 46 de ani.





Reprezentantii ISU precizeaza ca victimele au traumatisme cranio-cerebrale, iar una dintre ele, respectiv barbatul de 45 de ani, a fost preluata de un elicopter SMURD si va fi transportata la Spitalul Floreasca. La acelasi spital vor fi dusi si cei doi tineri, in timp ce femeia, care are o contuzie la genunchi, va fi transportata la Spitalul Pantelimon.





De asemenea, va fi dusa la Spitalul Grigore Alexandrescu o fata de 12 ani care a suferit un atac de panica.

La fata locului au fost trimise doua ambulante SABIF, doua SMURD, un echipaj de descarcerare, o autospeciala de stingere si un elicopter SMURD.