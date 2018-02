Balbaieli la Guvern: Premierul Dancila anunta ca firmele cu peste 50 de angajati sunt obligate sa aiba un expert in egalitatea de sanse intre femei si barbati, purtatorul de cuvant spune ca e doar o posibilitate

Articol actualizat

Participa mai jos la sondajul HotNews.ro: Au firmele romanesti nevoie de experti in egalitate de sanse femei/barbati?

De asemenea, firmele pot opta pentru trimiterea unuia dintre angajati la cursuri de formare in profesiile de expert sau tehnician in egalitate de sanse, a adaugat Nelu Barbu."Vrem ca in Romania egalitatea de sanse dintre femei si barbati sa fie efectiv asigurata", a spus primul ministru, in deschiderea sedintei de guvern."Cred ca acest lucru este foarte important. Ca urmare vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public dar si din sectorul privat care au peste 50 de salariati de a avea in structura de personal un expert in egalitate de sanse", a explicat aceasta.Viorica Dancila a sustinut ca prin aceasta masura nu se urmareste incarcarea "birocratiei cu noi functii" dar se doreste ca "sarcina expertilor sa fie exercitata in mod activ si util".