Platforma Romania 100: Mai multe scoli urmeaza sa fie comasate si inchise pe fondul lipsei banilor. Coalitia PSD-ALDE incalca dreptul constitutional la educatie al copiilor

Platforma Romania 100 atrage atentia ca mai multe scoli urmeaza sa fie comasate si inchise, in contextul in care mai multe judete nu au fonduri pentru plata salariilor profesorilor, personalului auxiliar si celui administrativ pe ultimele 3 luni ale acestui an. Potrivit Platformei, situatia s-a nascut din cauza ca, in lipsa fondurilor necesare, generata atat de valoarea scazuta a costului standard per elev, dar si de cheltuielile iresponsabile din bugetul public, Ministerul Educatiei a solicitat inspectoratelor scolare judetene sa reduca din cheltuieli. In aceasta situatie, Romania 100 cere Guvernului stoparea comasarii si a inchiderii scolilor, catalogand demersul ca pe "un atac direct la dreptul la educatie al copiilor". Potrivit ONG-ului, Coalitia PSD-ALDE incalca dreptul constitutional la educatie al copiilor.





Platforma Romania 100 scrie intr-un comunicat ca Ministerul Educatiei pregateste in aceasta perioada, pentru aprobarea prin Hotarare de Guvern, reteaua scolara in baza careia va functiona invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018- 2019, doar ca din cauza lipsei fondurilor, Ministerul Educatiei a solicitat inspectoratelor scolare judetene sa se incadreze in bugetele alocate anului 2018 si, astfel, sa reduca din cheltuieli.





Aceasta sustine ca, la nivel national, situatia bugetara este atat de grava, incat cele mai multe judete nu au fonduri pentru plata salariilor profesorilor, personalului auxiliar si celui administrativ pe ultimele 3 luni ale acestui an.





Ceea ce a facut ca inspectoratele scolare sa propuna spre aprobare comasari si inchideri de scoli.





"Astfel, odata cu aprobarea Hotararii de Guvern privind reteaua scolara, gradinite, scoli si licee din tara vor fi comasate si inchise din toamna acestui an, iar reducerile vor afecta inclusiv resursa umana din sistemul preuniversitar de invatamant", spune Platforma Romania 100.





Potrivit Platformei, cea mai grava situatie se va inregistra in comunitatile izolate din mediul rural si mai mult decat atat copiilor nu li se va asigura nici transportul spre alta scoala.





"Cea mai grava situatie se va inregistra in comunitatile izolate din mediul rural (Delta Dunarii, zone montane etc.), acolo unde se va pune lacat scolilor pentru ca inspectoratele scolare nu au bani sa plateasca salariile profesorilor.





Copiilor nu li se va asigura nici transportul spre o alta scoala, fie din lipsa de fonduri, fie pentru ca deplasarea este dificila in zonele respective.





Prin aceasta masura, sute sau chiar mii de copii vor fi abandonati de Guvern, condamnati la izolare si anuland sansele acestor copii la un viitor mai bun", arata Platforma.





Platforma Romania 100 atrage atentia ca, prin aceste masuri, Ministerul Educatiei si inspectoratele scolare judetene incalca dreptul la educatie al copiilor, o garantie constitutionala a statului roman, conferita prin Articolul 32 din Constitutie. Mai mult, acest drept este conferit si de Conventia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificata de Romania in 1990 si publicata in Monitorul Oficial in 28 septembrie 1990.





"Solicitam, pe aceasta cale, oprirea comasarilor si a inchiderilor de scoli care afecteaza in mod direct accesul la educatie al copiilor. Cerem responsabilitate din partea tuturor autoritatilor in procesul de decizie asupra retelei scolare pentru anul scolar 2018- 2019", mai arata comunicatul ONG-ului.





Platforma Romania 100 lanseaza un apel catre opinia publica sa ne semnaleze cazurile punctuale in care copiilor li se incalca dreptul la educatie, prin inchiderea scolilor sau comasari. Toate situatiile transmise pana la data de 18 februarie 2018, la adresa educatie@ro100.ro, vor fi centralizate si vor sta la baza unui demers civic mai amplu al Platformei Romania 100, menit sa apere dreptul la educatie al copiilor romani.