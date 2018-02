Ministrul Sanatatii anunta cresteri salariale intre 70% si 170% pentru medici si asistente de la 1 martie: Aducem salariile aproape la nivelul din UE, nu mai exista scuza sa nu oferim servicii la nivelul UE. / 3% din angajatii din sistemul sanitar vor avea salariile scazute

Salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative in acest an, iar salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data aproape de nivelul din Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depasi 4.000 de euro dupa maririle de la 1 martie.

Cresterile salariale prevazute de legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului medical din fondurile publice se aplica in doua etape: incepand cu data de 1 ianuarie 2018 salariile brute ale personalului medical cresc cu 25% fata de salariile din decembrie 2017, inclusiv cel al sporurilor aflate in plata la 31 decembrie 2017.

Incepand cu data de 1 martie 2018, salariile medicilor si asistentilor medicali cresc la nivelul salariilor de baza stabilite pentru anul 2022. Salariile de baza ale medicilor si asistentilor medicali, salarii brute, vor creste fata de luna ianuarie cu procente cuprinse intre 70% si 172%. Un medic primar din unitati sanitare clinice are un salariu de baza net in decembrie 2017 de 3.939 de lei, in ianuarie 2018 de 4.108 lei, iar in martie 2018 de 9.106. Aceste salarii nete nu au cuprinse sporurile acordate pentru orele de garda, sporurile pentru conditii, care pot dubla salariul net.

Asistentul medical cu studii superioare in unitatile sanitare clinice porneste de la 1.862 de lei in decembrie 2017 si ajunge la 3.040 in martie 2018. In acest net nu sunt incluse sporurile de tura, de sarbatori legale si sporurile de conditii, care pot aproape dubla.

O infirmiera in unitatile sanitare clinice ajunge de la 1.205 lei la la 2.586 net, fara sporuri.

Medicii rezidenti vor beneficia de cresteri salariale semnificative, iar pana la intrarea in vigoare a acestor cresteri, la 1 martie, vor beneficia de burse de rezidentiat. Incepand cu 1 martie, salariile de baza brute vor creste semnificativ, intre 151% si 287%, in functie de specialitate. Un medic rezident anul I are in prezent un salariu brut de 1.985 de lei. Dupa cresterea salariala, va avea 5.700 de lei brut, astfel incat ajunge in anul VI cu un cuantum de 7.900 de lei brut, fata de 3.262 brut, cat are in acest moment. Medicii rezidenti pot obtine venituri suplimentare din orele de garda. Medicii rezidenti vor beneficia, din martie, de norma de hrana.

Avem exemple si de cresteri usoare sau cresteri care raman la acelasi nivel: aici vorbim de farmacistul primar din unitatile clinice, farmacistul primar din anatomia patologica si medicina legala, asistentul medical principal din anatomia patologica si medicina legala. Cei care lucreaza in anatomia patologica si medicina legala au beneficiat de cresteri salariale incepand din ianuarie 2017, iar sporurile care se acorda in salariile lor sunt de pana la 100%.

Abordarea unitara a legii salarizarii unitare a determinat unele ajustari ale salariilor. Conform legii salarizarii, se acorda o crestere de 25% a salariului brut cu conditia ca acesta sa nu depaseasca nivelul stabilit de lege pentru anul 2022. Aalariile au fost ajustate, in plus sau in minus, astfel incat sa se incadreze in grila de salarizare. Stiu ca s-a discutat foarte mult de salariile directorilor din sanatate publica. In iulie 2017, acestia au beneficiat de cresteri importante, datorita unui act normativ care a acordat cresteri salariale pe anumite segmente, creand astfel departajari artificiale intre aceleasi functii ocupate in acelasi tip de unitati. Pot sa va dau un exemplu: daca am aplica 25% la salariul unui director executiv din Directia de Sanatate Publica, am ajunge la un brut de aproximativ 18.000 de lei, fata de 22.000 de lei al presedintelui Romaniei. Dar trebuie sa tinem cont de faptul ca acesti directori sunt medici in primul rand, si atunci am avut discutii la nivelul Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si la nivelul Ministerului Muncii. Vom face propuneri astfel incat acesti oameni sa poata fi platiti ca medici.

Intrebata daca salariile acestora vor scadea: Salariile lor vor creste fata de nivelul de acum, dar vom lua in considerare faptul ca si ei sunt medici.

Tot in contextul alinierii veniturilor salariale la nivelul anului 2022, s-au operat ajustari ale veniturilor si in cadrul aparatului central. Pentru persoanele care ocupa functii de conducere, din categoria inaltilor functionari publici, directori si adjunctii acestora, precum si sefii de birouri, in cazul consilierilor incadrati in cabinetele directorilor, pentru ca veniturile acestora depaseau cu mult veniturile celor incadrati in posturi similare la alte ministere, s-au operat de asemenea modificari in grila salariala, astfel incat nivelul de salarizare sa fie acelasi in toate institutiile aparatului central. Practic, ei nu pierd, dar cresterea este mai mica.

Intrebata daca va avea cineva din sistem salarii mai mici: In acest moment am facut simulari. Salarii mai mici fata de salariile initiale exista, dar sunt niste ajustari care sunt obligatorii sa fie facute, pentru ca legea salarizarii este o lege unitara. Bineinteles ca sistemul medical este un pic mai aparte si atunci am facut niste propuneri pentru a opera si noi anumite ajustari de care Executivul va tine cont.

Este vorba despre cei care lucreaza in laboratoare - chimisti, biochimisti, farmacisti. Ei beneficiaza de cresteri, dar pana in 24%, ceea ce nu le aduce un plus. Nivelul salariilor farmacistilor a fost echivalat in 2016 cu cel al unui medic primar. De acolo pornim si acolo ne gandim sa ajungem.

Sunt o parte care au o crestere usoara, sunt o parte care din calculele noastre rezulta ca ar trebui sa ia mai putini bani pe anumite categorii. Fiind o lege unitara, nu s-a putut tine cont de toate aceste influente. Noi vom sugera niste modificari la nivelul acestui act normativ. Este nevoie sa se mai faca ajustari, care vor face obiectul unor acte normative viitoare.

Am facut azi dimineata un studiu de impact, pot sa va spun ca avem 3% cu probleme (carora le vor scadea salariile - n.red.), dar nu cu probleme mari.

Si la consilieri, salariul va scadea - aproximativ 23%. Ajustarea s-a facut si la nivelul functiilor de conducere din Ministerul Sanatatii: mi se pare normal ca, daca esti director in Ministerul Sanatatii, sa ai acelasi salariu ca un director din Ministerul Finantelor.

Medicii de familie sunt finantati de Casa de Asigurari de Sanatate, ei nu sunt platiti de noi, sunt furnizori de servicii medicale. S-a modificat bugetul Casei, iar medicii de familie vor avea o crestere a punctului semnificativa - de la 4,8 la 5,82, odata cu semnarea noului contract cadru, la 1 aprilie.

Atata timp cat se opereaza aceasta majorare salariala, exista bani in buget, sunt cuprinsi in buget. Principala mea temere este sa avem un act medical de calitate, corespunzator acestor salarii. Aducem salariile la aproape nivelul Uniunii Europene, deci cred ca trebuie sa oferim si servicii la nivel de Uniunea Europeana. In acest moment nu mai exista scuza.





Exemple de cresteri salariale nete, la care se vor adauga sporurile, garzile si contravaloarea indemnizatiei de hrana:





















Alte exemple de cresteri ale salariilor brute de baza, oferite de Ministerul Sanatatii:



- medic rezident anul III unitati sanitare clinice : 103% ( 8.343 lei)



- medic primar, anatomie patologica si medicina legala : 71% ( 20.234 lei)



- medic rezident anul I, servicii de ambulanta / compartimente de primire urgente / sectii / compartimente de ATI : 106% ( 7.098 lei)



- asistent medical, studii superioare, servicii de ambulanta / compartimente de primire urgente / sectii / compartimente de ATI : 67% ( 5.545 lei)



- medic primar, unitati sanitare neclinice : 172% ( 15.254 lei)



- asistent medical PL, unitati sanitare neclinice : 70% ( 4.794 lei)



De asemenea, medicii rezidenti , in functie de specialitate si gradul de pregatire, vor beneficia de cresteri ale salariului de baza ( nete) intre 151% si 287%.



Esalonat, pana in anul 2022, vor beneficia de cresteri salariale si alte categorii de personal sanitar, ca de exemplu:



SALARIU BRUT:



- infirmiera din unitati sanitare neclinice : 145% ( 4.420 lei)



- ambulantieri : 99% ( 5.143 lei)



- logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social, din unitati clinice : 82% ( 5.303 lei)



Conform Legii salarizarii, se acorda o crestere de 25 % a salariului brut, dar acesta sa nu depaseasca nivelul stabilit de lege pentru anul 2022.



Abordarea unitara a legii salarizari pe fiecare domeniu de activitate a determinat unele ajutari ale salariilor. Astfel, salariile au fost ajustate, in plus sau in minus, astfel incat sa se incadreze in grila de salarizare prevazuta de Legea in vigoare.



De exemplu, in anul 2016, salariile farmacistilor au fost aduse la nivelul salariilor medicilor, iar pentru a ajunge la nivelul de salarizare prevazut de Lege, s-au aplicat mariri ale salariului brut in procent mai mic de 25%.



De asemenea, Legea salarizarii impune alinierea din punct de vedere al salarizarii pentru functii similare ocupate in institutile statului, cum este cazul functiilor de conducere din cadrul MS si serviciile publice deconcentrate ale MS( DSP )



In situatiile in care salariile au inregistrat cresteri importante pana la momentul iulie 2017, datorita unor acte normative care au acordat cresteri salariale pentru anumite segmente, s-au creat departajari artificiale intre aceleasi functii ocupate in acelasi tip de unitati. Este cazul Directiilor de Sanatate Publica, unde veniturile erau mult mai mari decat ale celor care ocupa functii similare in serviciile publice deconcentrate ale celorlalte ministere.



Biologii, biochimistii si fizicienii din cadrul DSP au beneficiat de o crestere a salarilor in ianuarie 2017, cand au fost echivalati la nivelul a 75% din salarile personalului de la CNAS



Exemple de cresteri salariale in luna ianuarie 2017:



Asistent principal studii superioare - 86%



Biolog, chimist, biochimist, fizican principal - 74%



Biolog, chimist, biochimist, fizican specialist - 90%



De asemenea, de crestere salariala cu 84% au beneficiat, in ianuarie 2017, si psihologii principali din cadrul DSP.



Functiile publice de conducere de conducere din cadrul DSP-urilor (director executiv, director executiv adjunct) vor fi aliniate cu functiile similare de la nivelul celorlalte ministere.



In contextul alinierii veniturilor salariale la nivelul anului 2022, s-au operat ajustari ale veniturilor si in cadrul aparatului central pentru persoanele care ocupa functii de conducere din categoria inaltilor functionari publici, functii publice de conducere de director general, director si adjunctii acestora si sef birou.



In cazul consilierilor incadrati in cabinetele demnitarilor, pentru ca veniturile acestora depaseau cu mult veniturile celor incadrati in posturi similare la alte ministere, s-au operat modificari in grila salariala, astfel incat nivelul de salarizare sa fie acelasi in toate institutile din aparatul central:



Consilier cabinet



decembrie 2017/venit net - 9.419 lei



ianuarie 2018/venit net - 5.735 lei





Ministerul Sanatatii mai precizeaza ca regulamentul de sporuri pentru personalul din sistemul sanitar este in dezbatere si vor avea loc intalniri cu reprezentantii confederatiilor sindicate reprezentative la sediul Ministerululi Sanatatii. Acest regulament va fi produsul unor consultari reale, inainte sa fie inaintat Guvernului in vedera aprobarii. Beneneficiarii acestui regulament va fi personalul medical.



Pentru personalul TESA si muncitori exista reglementare distincta, aprobata prin Hotarare de Guvern, care nu se aplica in anul 2018, cand categoriile beneficiare vor incasa cuantumul sporului avut in decembrie majorat cu 25%.