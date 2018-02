Cercetatorii din Romania ii cer demisia lui Valentin Popa, "pentru incompetenta grosolana demonstrata la audierea din comisia parlamentara, in primul rand pentru apologia plagiatului"

Asociatia cercetatorilor romani Ad Astra ii cer demisia lui Valentin Popa din functia de ministru "pentru incompetenta grosolana demonstrata la audierea din comisia parlamentara, in primul rand pentru apologia plagiatului". Totodata, cercetatorii solicita parlamentarilor care l-au aparat pe Popa de oprobiul public, pe fondul "agramatismului" sau, sa isi retraga declaratiile, iar Academiei Romane sa vina cu un punct de vedere oficial asupra situatiei in care un ministru al Educatiei, sustinut de rectori, demonstreaza "un nivel scazut de competenta lingvistica" si afirma ca "nicio lege n-ar prevedea necesitatea ghilimelelor pentru paragrafele "preluate" de un autor din alte texte".





Cercetatorii subliniaza ca "ministrul nu ocupa o functie pur tehnica, asa cum este cea a altor functionari din ministere", iar principala sa misiune este sa "sustina convingator anumite politici, de regula prin argumentatii verbale". Cu toate acestea, spune Ad Astra, tot mai multi exponenti ai partidelor si parlamentului sustin "teza periculoasa a acceptabilitatii incompetentei demnitarilor".





Cercetatorii iau ca exemplu declaratia presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a spus ca ministrul Educatiei, Valentin Popa, trebuie judecat dupa realizari, ca nu este profesor de limba romana si "ca are niste lacune".





"Pe fond, aceste argumente sunt pur si simplu false. Discursul de specialitate, fie acesta ingineresc, medical, stiintific sau matematic, este parte a limbii. Performanta in oricare dintre aceste domenii este de neconceput fara o competenta lingvistica avansata. Acest fapt este demonstrat si experimental; de exemplu, scorurile PISA care masoara performantele in matematici sau stiinte sunt strans corelate cu cele care masoara performantele lingvistice", arata un comunicat al Ad Astra.





In acest sens, cercetatorii se intreaba: "de ce si mai ales cum mai putem sa cerem elevilor sa invete romaneste corect? De ce ii mai sanctionam pe cei care nu performeaza in aceasta privinta, de exemplu depunctandu-i la examenul de capacitate sau bacalaureat? Daca ne asteptam la un minimum de performanta lingvistica doar de la scriitori si profesori, iar altminteri nici macar de la ministrii educatiei, atunci n-ar decurge logic sa restrangem studiul limbii si literaturii romane numai la facultatile de filologie?".





Cercetatorii le adreseaza rectorilor care au sustinut numirea lui Valentin Popa in functia de ministru al Educatiei o serie de intrebari.





In calitatea noastra de cercetatori romani si in calitatea de parinti sau profesori a unora dintre noi, solicitam rectorilor semnatari raspunsul la cateva intrebari:





1. Sustineti, intr-adevar, aparenta doctrina a normalitatii agramatismului demnitarilor in general si al ministrilor sau parlamentarilor in special?





2. Daca inabilitatea lingvistica a exponentilor natiunii este acceptabila, fiind prin urmare acceptabila automat si pentru ocuparea oricaror functii inferioare in stat, cum argumentati ca mai este necesar sa se acorde o atentie asa de mare limbii si literaturii romane in scoala? Cum sustineti ca ar mai trebui mentinute examenele de capacitate si bacalaureat la aceasta materie? Cum explicati ca un elev ar trebui sanctionat in continuare pentru lipsa unei abilitati lingvistive generale care le lipseste pana si ministrilor?





3. Adoptarea oricarei doctrine politice presupune un studiu comparativ al unor doctrine similare, in alte locuri si timpuri istorice, studiu pe care presupunem ca l-ati efectuat si dvs, intr-un fel sau altul, ca autoritati responabile ale natiunii noastre. A mai promovat vreo forta politica, vreodata, o astfel de doctrina a inversiunii valorilor in Romania sau in alte tari? Ce forte au facut asta, cum, in ce contexte, in ce scopuri si cu ce rezultate?









In final acestea au o serie de solicitari fata de Academia Romana, parlamentari, Parlamentul Romaniei si ministrul Educatiei, Valentin Popa.





Solicitam Academiei Romane, institutie a carei principala misiune, inca de la fondare, este ingrijirea si dezvoltarea limbii romane, un punct de vedere oficial asupra situatiei create.





Solicitam parlamentarilor si demnitarilor care au facut declaratii cum sunt cele mentionate, de acceptare a agramatismului si incompetentei la nivel ministerial, sa retraga public aceste declaratii.





Solicitam Parlamentului Romaniei sa reafirme principiul ca demnitarul trebuie sa fie demn de demnitatea lui, trebuie sa fie un exemplu de competenta si integritate in domeniul lui de specialitate si trebuie inainte de toate sa stapaneasca pe deplin limba romana.





Ii solicitam domnului Valentin Popa sa demisioneze imediat din functia de ministru al educatiei, pentru incompetenta grosolana demonstrata la audierea din comisia parlamentara, in primul rand pentru apologia plagiatului.