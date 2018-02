Sindicalistii din Siderurgie: Lucratorii din sectorul privat sunt condamnati pe termen mediu si lung la saracie, odata cu transferul contributiilor de la angajator la angajat. Vom asista la plecari masive de personal

Federatia Sindicala a Siderurgistilor METAROM semnaleaza ca prin modificarile legislative pe care le-a initiat si impus actuala conducere a tarii s-a creat o stare de instabilitate si haos, iar efectul final al Ordonantei privind transferul contributiilor este scaderea veniturilor salariatilor, intrucat societatile private nu pot fi obligate sa majoreze salariile pentru a avea o conservare a veniturilor nete. Or, in contextul in care, la ora actuala, in foarte multe firme mari, intre 25% si 60% dintre lucratori au salariul minim pe economie, prin mentinerea salariilor mici, lucratorii din sectorul privat sunt condamnati pe termen mediu si lung la saracie.

Siderurgistii avertizeaza ca “vom asista la inchideri de capacitati industriale, plecari masive de personal si in final saracirea si depopularea unor centre urbane ale tarii”.

Comunicatul METAROM:

Federatia Sindicala a Siderurgistilor METAROM care reuneste in componenta ei majoritatea sindicatelor si implicit a lucratorilor din metalurgia romaneasca, isi exprima nemultumirea si totodata ingrijorarea fata de lipsa totala de consideratie pe care o acorda actuala coalitie de guvernare salariatilor din economia reala.





Cu fiecare an ce trece se produce o debalansare tot mai pronuntata intre interesele patronatelor si cele ale lucratorilor, acestia din urma fiind exploatati totmai intens si avand din ce in ce mai putine drepturi.





Exista la ora actuala foarte multe firme mari in care, intre 25% si 60% dintre lucratori au salariul minim pe economie. Prin mentinerea salariilor mici, lucratorii din sectorul privat sunt condamnati pe termen mediu si lung la saracie, salariile mici conduc la pensii de mizerie, in conditiile in care, plafonul de pensii private functioneaza de putin timp, fara influente pozitive, asupra salariatilor care se pensioneaza in urmatorii ani. Este situatia care se regaseste si in sectorul metalurgic.





Prin modificarile legislative pe care le-a initiat si impus actuala conducere a tarii, a creat o stare de instabilitate si haos, generand o multitudine de conflicte sociale in interiorul societatilor comerciale.





Este suficient sa amintim doar consecintele Ordonantei 79/2017 privind transferul taxelor sociale de la angajator la angajat, in ciuda faptului ca sindicatele au respins aplicarea acesteia cu argumente solide.





Efectul in final este scaderea veniturilor salariatilor, in special a celor din economia reala. In majoritatea societatilor capitalul este privat, actionariatul acestora neputand fi obligat sa majoreze salariile astfel incat sa avem o conservare a veniturilor nete.





Daca in societatile comerciale cu un numar mare de salariati si cu sindicate puternice s-a reusit prin negociere o oarecare conservare a veniturilor reale, in societatile cu un numar mai mic de angajati si care au ponderea majoritara in economie, acest lucru este imposibil.





In actuala conjunctura avem situatia paradoxala in care salariatii care creeaza plus valoare din economia reala beneficiaza de venituri salariale mult mai mici fata de cei din sistemul bugetar pentru aceleasi competente si calificari.





Acest fenomen deja isi produce efectele in randul populatiei active generand lipsa interesului pentru locurile de munca din industrie, toata lumea dorindu-si sa lucreze in institutii publice unde se castiga mult mai bine.





Starea aceasta de lucruri coroborata cu costul din ce in ce mai mare al energiei, in special a celei electrice va provoca in scurt timp efecte dramatice in industrie si implicit in metalurgie.





Vom asista la inchideri de capacitati industriale, plecari masive de personal si in final la saracirea si depopularea unor centre urbane ale tarii.

Din motivele expuse, cerem actulului guvern masuri urgente de redresare a situatiei pentru eliminarea discriminarilor dintre sectoare, cel putin din considerentul ca si noi suntem romani, votam, lucram si platim impozite in Romania.