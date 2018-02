Darius Valcov, condamnat pentru coruptie la 8 ani de inchisoare cu executare in prima instanta

Darius Valcov, eminenta cenusie a programului economic PSD si consilier al premierului Viorica Dancila, a fost condamnat joi de Inalta Curte la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, potrivit News.ro. Decizia nu este definitiva. Darius Valcov a savarsit faptele de care este acuzat in perioada in care era primar al municipiului Slatina (Olt).





Darius Valcov a primit o condamnare de patru ani de inchisoare pentru trafic de influenta, sase ani pentru spalare de bani si doi ani pentru operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functia.

De asemenea, instanta a decis mentinerea sechestrului instituit in acest dosar pe bunuri si conturi ale actualului consilier al premierului.





Valcov a fost trimis in judecata, in mai 2015, pentru trafic de influenta, spalare de bani, efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale, in forma continuata.





Alaturi de Valcov sunt judecati Lucian Petrut Susala (fost sofer al lui Darius Valcov), Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, Petre Bogdan Timofte si Constantin Tomescu.





Potrivit DNA, in cursul anului 2009, omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-a contactat pe Darius Valcov, la acea data primar al municipiului Slatina, caruia i-a propus ca, in schimbul oferirii sprijinului in influentarea factorilor de decizie din cadrul autoritatii contractante (SC Compania de Apa Olt SA), in vederea castigarii unor licitatii de lucrari pentru obiective situate in Slatina, Scornicesti, Piatra Olt si Draganesti, sa ii dea 20% din valoarea sumelor incasate, conform contractelor de executie a respectivelor lucrari.





Propunerea a fost facuta in contextul in care, in noiembrie 2008, fusese aprobat la nivel guvernamental proiectul 'Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt', al carui beneficiar final este SC Compania de Apa Olt SA, operator regional, finantarea fiind asigurata, majoritar, din fonduri europene nerambursabile.





In cadrul acestui proiect au fost incheiate trei contracte, respectiv 'Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare in orasele Scornicesti si Potcoava', 'Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare in municipiul Slatina' si 'Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare in orasele Draganesti-Olt si Piatra-Olt'.





Cu ocazia derularii procedurilor de licitatie referitoare la atribuirea celor trei contracte, membrii comisiei au procedat, la indemnul lui Darius Valcov, in mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor conditii de eligibilitate in scopul favorizarii firmei Tehnologica Radion.





In consecinta, Tehnologica Radion a castigat licitatiile organizate in cadrul proiectului 'Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt', fiind semnate contracte, cu Compania de Apa Olt, pentru mai multe lucrari, de 78.201.552 lei.





Conform DNA, Theodor Berna si Darius Valcov au stabilit de comun acord ca sumele de bani sa-i fie remise acestuia din urma, in numerar, in lei si numai la sediul firmei.





Astfel, in baza acestei intelegeri, in perioada ianuarie-martie 2011, Darius Valcov s-a prezentat periodic la sediul firmei Tehnologica Radion, unde a primit suma totala de 1.200.000 lei (in 3 transe a cate 400.000 lei fiecare), remiterea fiind realizata ori de cate ori contractantul Compania De Apa Olt efectua plati in contul societatii.





De asemenea, in perioada aprilie-decembrie 2011, Darius Valcov a primit de la Theodor Berna, prin intermediul lui Minel Prina, suma totala de 2.500.000 lei (in 5 transe a cate 500.000 lei fiecare).





In plus, in perioada 2012-2013, Darius Valcov a primit de la omul de afaceri, prin intermediul mai multor firme, suma de 3.080.000 lei.