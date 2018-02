Teodorovici: Trebuie sa evitam situatia in care angajatii sunt obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile

Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social (CES), scrie News.ro.





In cadrul sedintei CES, Ordonanta de Urgenta pe care Guvernul vrea s-o adopte joi, in cadrul sedintei de la ora 16.00, ca sa compenseze scaderile de venituri inregistrate in cazul IT-istilor, persoanelor cu dizabilitati, muncitorilor sezonieri si cercetatorilor, a primit aviz pozitiv.





"Va multumesc ca sunteti dispusi sa discutam, sa analizam intr-un timp foarte scurt, tocmai pentru a evita situatii care au aparut in ultima perioada, mai ales in zona de part-time, unde cei cu venituri mici erau pusi in situatia de a veni cu sume pentru a-si plati obligatiile", a afirmat Teodorovici.





Ministrul a declarat miercuri ca, in ceea ce priveste salariile IT-istilor, persoanelor cu dizabilitati, muncitorilor sezonieri si cercetatorilor, a fost publicat pe site-ul Ministerului FInantelor un act normativ care aduce solutia gasita in dezbatere publica.





Guvernul se reuneste joi, la ora 16.00, intr-o sedinta in care vrea sa adopte Ordonanta de Urgenta (OUG) privind situatia angajatilor part-time.