Noi achizitii militare de circa 30 de milioane de euro facute de Romania: Armata cumpara inca doua radare mobile TPS-77 pentru apararea aeriana de la Lockheed Martin si sisteme de rachete antitanc portabile Spike

Informatia a fost publicata de catre site-ul Resboiu , dupa anunturile de atribuire directa transmise de catre Romtehnica in SEAP. Toate contractele au fost atribuite prin procedura de "negociere fara anunt de participare", motivatia fiind ca "produsul poate fi furnizat numai de un anumit ofertant, din motive tehnice."Armata romana a mai cumparat in trecut alte radare de tipul TPS-77, si opereaza inca din 1998 radarul fix de tipul AN/FPS-117 al celor de la Lockheed Martin, existand mai multe unitati in dotare. Totodata, MApN a mai achizitionat in trecut rachete antitanc Spike, atat in varianta portabila, cat si pentru dotarea blindatelor MLI-84M Jderul.1. 30 ianuarie 2018. Valoare: 64,458,900 RON.2. 2 februarie 2018. Valoare: 64,458,900 RONMai mult, pe 31 ianuarie Romtehnica a mai acordat Lockheed Martin si un contract de 25,5 milioane de lei pentru "piese de schimb si subansamble specifice radarelor TPS-79 (R)- Gap Filler", radar aflat in dotarea Armatei.Radar tridimensional mobil TPS-77:- 6 ianuarie 2018 - 20,297,283.6 RON - Eurospike GmbH (Germania) - un joint-venture intre companiile Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG (Uberlingen, Germany), Rheinmetall Defence Electronics GmbH (Bremen, Germany) si Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Haifa, Israel).Romania a mai achizitionat in 2015-2016 sisteme de rachete antitank Spike in valoare antitanc de 130 milioane de euro, iar in ianuarie 2017 a mai achitionat rachete portabile antitanc in valoare de inca 25 de milioane de euro.Produsa de israelienii de la Rafael, rachetele Spike sunt de generatia 4++, si a fost integrata in cadrul fortelor romane de cativa ani deja pe elicopterul IAR 330 Puma Socat, pe vehiculul blindat de lupta MLI 84M, dar si in varianta de lansator mobil - Spike MR, primele teste fiind desfasurate la finalul anului trecut in poligonul de la Cincu.Sursa foto: MApN / Nicusor Comanescu