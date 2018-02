Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a UBB Cluj dupa ce nu s-a prezentat la niciun examen

Elena Udrea nu mai urmeaza cursurile de master la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca pentru ca a fost exmatriculata, lipsind de la toate examenele programate, a declarat, pentru News.ro, decanul facultatii, Vasile Stanciu."A fost o decizie normala, domna Udrea nu a fost prezenta la niciun examen. A fost exmatriculata inca din luna octombrie a anului trecut. Probabil nu prea a fost prezenta nici la cursuri... Ceilalti 16 masteranzi care i-au fost colegi continua studiile", a declarat decanul Facultatii de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, Vasile Stanciu.Elena Udrea a fost admisa in septembrie 2016 la masterul "Consiliere pastorala si asistenta psihosiciala" al Facultatii de Teologie Ortodoxa a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca, cu media finala 8,20. Udrea a participat la primul curs in 3 octombrie 2016, avand cursuri in fiecare vineri si sambata.Ea declara atunci pentru News.ro ca s-a inscris la acest master de consiliere pastorala pentru a-i ajuta pe oameni "prin credinta" si ca va infiinta "Institutul Fericirii", ca ONG pentru sprjinirea oamenilor de a fi "fericiti in viata"."Am dat examenul de inscriere la masterat la Babes-Bolyai, la Cluj, si am intrat la Consiliere pastorala si Asistenta psiho-sociala. (...) Este un master de un an de zile, in urma caruia, pregatindu-ma in acest domeniu, imi doresc sa pot sa consiliez persoanele care au credinta religioasa in rezolvarea problemelor emotionale pe care le au, dar de orice natura, in asa fel incat tratarea acestor probleme sa se faca si prin practicarea credintei, rugaciuni, prezenta la biserica", spunea Elena Udrea.Ea a explicat atunci ca acest curs "imbina psihologia cu credinta religioasa ca forme de tratate a diverselor afectiuni", indiferent de natura lor. "Dorinta mea este de a spune lumii si de a arata oamenilor ca pot fi fericiti prin credinta relgioasa", a mai spus Udrea.