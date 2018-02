Parlamentul European cere statelor membre sa garanteze libera circulatie familiilor LGBTI

Parlamentul Europeana a adoptat, miercuri, o rezolutie fara caracter obligatoriu privind protectia si nedisciminarea minoritatilor, prin care cere statelor membre UE sa implementeze Directiva privind libera circulatie, "respectandu-se constant dispozitiile referitoare la membrii familiei si interzicand discriminarea pe orice motiv", arata un comunicat al Intergrupului pentru drepturile LGBTI din cadrul Parlamentului European.





Directiva UE ofera cetatenilor dreptul de libera circulatie si de sedere pe teritoriul UE. Acest drept se extinde asupra membrilor familiei lor directe, inclusiv a sotului (non-UE) si a copiilor lor.





Cu toate acestea, in practica, sotilor de acelasi sex li se refuza adesea aceste drepturi. De asemenea, certificatele de casatorie sau documentele de identitate ale persoanelor transgender nu sunt neaparat recunoscute de alte state membre, in ciuda valabilitatii si legalitatii lor.





Acesta este motivul pentru care Parlamentul European invita Comisia sa "ia masuri pentru a se asigura ca persoanele LGBTI si familiile lor isi pot exercita dreptul la libera circulatie" (paragraful 21) si sa ofere "informatii clare si accesibile privind recunoasterea transfrontaliera drepturi pentru persoanele LGBTI si familiile acestora in UE ", arata un comunicat al Intergrupului pentru drepturile LGBT din cadrul Parlamentului European.





"Aceasta nu va introduce uniunea de acelasi sex in tari care nu le doresc in acest moment - UE nu poate face acest lucru. Acest lucru respecta suveranitatea statelor membre in care exista aceste uniuni, precum si respectarea vietii persoanelor care fac parte din aceste uniuni ", a spus Daniele Viotti, deputat european, copresedintele Intergrupului LGBTI.





Cecilia Wikstrom, deputat in Parlamentul European, presedinta Comisiei pentru petitii si membru al intergrupului LGBTI, a comentat: "In ultimii ani, Parlamentul European a solicitat in mod repetat o adevarata egalitate in libertatea de miscare a cetatenilor si a familiilor acestora".





"Este timpul ca statele membre sa inceapa in cele din urma sa respecte legile pe care le-au votat si sa puna in aplicare libertatea de circulatie pentru toti".