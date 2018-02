​​SURSE De ce renunta Dragnea si Tariceanu la Comisia de ancheta in cazul Serviciului de Protectie si Paza

Pe de alta parte, cei doi lideri s-ar fi temut de o eventuala convocare la comisie a sefului SPP si de faptul ca nu vor putea proba acuzatiile grave care i se aduc, fiind nevoiti la finalul anchetei sa-i acorde un cec in alb cu mana lor.Potrivit Digi 24, Liviu Dragnea si seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au avut miercuri o discutie scurta, de circa un sfert de ora, in biroul presedintele Camerei Deputatilor. La finalul acesteia, nu au raspuns la intrebarea jurnalistilor daca au ajuns la o concluzie privind aceasta comisie de ancheta.Persoane care au participat la aceasta discutie spun insa ca a fost luata o decizie: o astfel de comisie nu este oportuna in acest moment. Liviu Dragnea spunea ieri ca nu respinge posibilitatea infiintarii unei astfel de comisii."O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu. Ce am inteles eu aseara, ca a fost un vot politic la PNL ca sa fiu si eu si premierul chemat la acea comisie, la Comisia de aparare din Senat. In schimb, a fost tot un vot sa nu fie chemat Pahontu. Este putin ciudat si penibil sa nu fie chemat la acea comisie subiectul discutiei si alti oameni care au inceput sa vorbeasca in ultima perioada. Dupa parerea mea, asta e o gluma politica. Dincolo de asta, cred ca subiectul e destul de serios si apare din ce in ce mai grav. Sunt mai multi oameni care vor sa vorbeasca. Este foarte posibil sa luam o astfel de decizie, dar vreau sa discut cu domnul Tariceanu", a spus seful PSD.Presedintele Comisiei de aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, l-a invitat pe liderul PSD Liviu Dragnea in comisie pentru a prezenta acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). Vela a spus ca, in functie de dovezile aduse, ar putea fi audiat in Comisie si seful SPP, Lucian Pahontu. Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.Dragnea a lansat, duminica seara, un nou atac la adresa sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, spunand ca avea o practica foarte nociva - isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje. Premierul Viorica Dancila a anuntat saptama trecuta, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului de Protectie si Paza ca renunta la protectie, gest pe care il fac toti ministrii. Ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ofiterii SPP sau cu institutia.