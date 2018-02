Ministerul Educatiei: In anul scolar 2018-2019, cursurile vor incepe pe 10 septembrie, iar vacanta de iarna va fi de trei saptamani

Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis ca, in anul scolar 2018-2019, cursurile sa inceapa in data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, arata un comunicat al MEN.





Decizia ministrului Educatiei a fost luata miercuri, 7 februarie, in urma unei sedinte a Comisiei de Dialog Social (CDS) in cadrul careia au fost dezbatute o serie de proiecte ce urmeaza a fi aprobate in perioada urmatoare.





Principalul subiect aflat pe ordinea de zi a fost draftul ordinului de ministru privind structura anului scolar 2018-2019.





"Ascultand argumentele tuturor partilor, ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis ca, in anul scolar 2018-2019, cursurile sa inceapa in data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de 3 saptamani", arata comunicatul MEN.





Pe agenda sedintei de astazi au mai fost incluse, pentru informare, proiectul metodologiei si calendarului de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 si proiectul de metodologie de acordare a gradatiei de merit. Partenerii sociali ai MEN au fost invitati sa transmita in decurs de o saptamana observatii si propuneri pe marginea celor doua documente. Acestea vor fi analizate in comisiile tehnice si, ulterior, in proxima sedinta a Comisiei de Dialog Social. Punctele de vedere si sugestiile care se vor cristaliza in urma acestui demers consultativ vor putea fi incluse in variantele finale ale documentelor anterior mentionate.