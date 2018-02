Crestinii fundamentalisti pregatesc un nou protest la Muzeul Taranului Roman, pentru a opri “propaganda homosexuala”. Acestia cer anularea difuzarii filmului „Soldații. Poveste din Ferentari” 

O asociatie numita "Fratia Ortodoxa Sf. Mare Mucenic Gheorghe purtatorul de Biruinta" a creat un eveniment de protest la Muzeul National al Taranului Roman, joi, "pentru a opri propaganda homosexuala ce se incearca a se face in acest simbol national al neamului romanesc!". Acestia anunta pe pagina evenimentului "Chemarea taranului roman"ca vor veni, incepand cu ora 17.00, imbracati in costume nationale in fata Muzeului. Protestatarii vor anularea difuzarii filmului "Soldatii. Poveste din Ferentari", planificat pentru difuzare joi 08 februarie 2018 ora 18:00, "avand in vedere ca Muzeul Taranului Roman este un sanctuar al culturii si traditiilor stramosesti ale Poporului Roman, profund ancorate indisolubil in crestinismul autentic, dragostea si respectul suprem pentru firesc".





Pe pagina unuia dintre cei care par sa fie implicati in protest, Adrian Grigoriu , apare un text de cerere catre conducerea MTR de anulare a difuzarii filmului "Soldatii. Poveste din Ferentari".





"Catre: Conducerea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale - Bucuresti

comunicare@cultura.ro

Conducerea Muzeului Taranului Roman - Bucuresti

info@muzeultaranuluiroman.ro





Avand in vedere faptul ca direct si indirect, publicitatea explicita sau implicita precum si difuzarea de activitati sexuale continute in filmul

"Soldatii. Poveste din Ferentari" planificat pentru difuzare joi 08 februarie 2018 ora 18:00 la Muzeul Taranului Roman se incadreaza intre interdictiile precizate in Codul Penal la art 374 (1) si (4) si altele,





Avand in vedere ca Muzeul Taranului Roman este un sanctuar al culturii si traditiilor stramosesti ale Poporului Roman, profund ancorate indisolubil in crestinismul autentic, dragostea si respectul suprem pentru firesc,





Avand in vedere ca insusi fondatorul Muzeul Taranului Roman Horia Bernea exprimat cu claritate scopul si valorile carora le este dedicat muzeul: "Printre primele muzee ale tarii a fost "Muzeul de Arta Nationala- al lui Samurcas, care s-a numit in ultimele decenii "Muzeul de Arta Populara". Eu l-am botezat "Muzeul Taranului Roman" dupa ce am primit aceasta grea misiune de a prezenta civilizatia si arta rurala... deci am pus in centru omul istoric al satului romanesc. (interviu acordat emisiunii "Profesionistii")





Avand in vedere ca marii nostri oameni de cultura au indemnat urmasii sa apere valorile pe care s-a cladit in milenii societatea romaneasca, precum marele istoric si patriot Nicolae Iorga s-a exprimat explicit: "O natiune care nu-si respecta trecutul si obiceiurile crestine, un popor care-si pierde credinta si nu cultiva iubirea fata de mosie si stramosii sai este un popor condamnat la pieire"





Cu respect va solicitam sa dispuneti anularea difuzarii filmului "Soldatii. Poveste din Ferentari" planificat pentru joi 08 februarie 2018 ora 18:00 precum si sa respingeti orice alte cereri viitoare de difuzare a filmelor si a altor activitati care fac publicitate deviatiilor sexuale (homosexualitate etc.) in orice forma explicit sau implicit, precum si cele care profereaza limbaj vulgar si comportament antisocial intrucat acesta sunt in contradictie si straine de valorile traditionale romanesti care constituie obiectul insasi al fondarii si functionarii Muzeului Taranului Roman.

Ulterior protestului de duminica, Muzeul Taranului Roman a transmis luni ca isi exprima dezaprobarea fata de acest tip de manifestare si isi afirma totodata "dorinta de a nu fi transformati in terenul minat al unor confruntari care tin mai degraba de ideologie decat de credinta"