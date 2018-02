Platforma Romania 100: Zeci de mii de oameni din sectorul public si milioane din cel privat vor fi afectati negativ de experimentul PSD-ALDE cu salarizarea publica

"Pentru a castiga alegerile, coalitia PSD-ALDE a promis cresteri salariale spectaculoase, in conditiile in care era evident ca bugetul tarii nu permitea o crestere mai mare de 1-2 procente. De aceea, PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: au crescut salariile dar in acelasi timp au crescut si impozitarea, astfel incat efectul pe buget sa fie aproape zero. Legea salarizarii si Codul Fiscal au devenit indisolubil legate: cresterea salariala cu 25% a salariului brut din legea salarizarii a fost anihilata prin cresterea contributiilor la 35% din salariul brut, prin Codul fiscal", arata reprezentantii Romania 100, intr-un comunicat "Inselatoria PSD - ALDE a fost posibila prin inducerea in eroare a oamenilor cu privire la notiunea de 'salariu brut' si 'salariu net' si prin omiterea de informatii. Adica, salariul brut a crescut dar contributiile au crescut in acelasi ritm, astfel incat salariul net 'in mana' a crescut cu maxim 2%", adauga reprezentantii Romania 100.Ei amintesc ca Platforma Romania 100 a atras atentia asupra acestor riscuri inca din august 2017, aratand ca "salariile nete ar putea chiar sa scada daca angajatorul nu majoreaza salariul brut cu partea de contributii pe care nu o mai plateste. Statul nu poate impune angajatorului cum sa modifice contractul de munca, lasand astfel angajatul intr-o pozitie vulnerabila. Atragem atentia ca cei mai afectati salariati vor fi exact cei cu putere scazuta de negociere.""Degringolada creata este rezultatul unei combinatii fatale a sase factori care definesc modul in care guvernele PSD-ALDE au lucrat pe acest subiect: iresponsabilitate, nepricepere, nepasare, lipsa de transparenta, aroganta si minciuna", mai arata Platforma Romania 100."Pentru toate acestea, Platforma Romania 100 solicita demisia imediata a Ministrului Muncii si Justitiei Sociale (!), doamna Lia Olguta Vasilescu", spun reprezentantii Romania 100, adaugand ca :Acest act de minima decenta nu ar compensa in niciun chip problemele cauzate atator oameni si atator societati comerciale, dar ar da poate posibilitatea unei alte persoane, mai responsabile, mai pricepute, mai putin nepasatoare, mai transparenta, mai putin aroganta si mai putin mincinoase sa repare lucrurile, atat cat mai pot fi reparate. Totodata, apreciem sinceritatea doamnei Lia Olguta Vasilescu care marturisea ca are un salariu prea mare pentru cat de incompetenta este: 'Si mie mi s-a taiat salariul, la fel si altor ministri, pentru ca salariile erau foarte mari'."