Raport al Corpului de control al premierului: Nicio investitie la aeroportul Otopeni, in perioada 2013-2015, desi au fost alocate bugete

In perioada 2013-2015 nu a fost realizata nicio investitie in infrastructura aeroportului Otopeni, desi pentru fiecare an din aceasta perioada au fost prevazute sume de pana 268 milioane de lei, arata un raport al Corpului de control al premierului pentru perioada 2013-octombrie 2017, arata Digi 24. De asemenea, potrivit aceluiasi document, in perioada 2016-august 2017 Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA (CNAB)a realizat doar un procent de 0,03%, respectiv 0,16% din investitiile in infrastructura aeroportuara. Raportul, care a fost finalizat in luna octombrie anul trecut, a fost prezentatul miinistrului Transporturilor de la acea vreme, Felix Stroe, dar nu a fost facut public.





Astfel, potrivit sursei citate, in perioada 2013-2015 nu a fost realizata nicio investitie in infrastructura aeroportuara desi pentru fiecare an din aceasta perioada au fost prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli sume cuprinse intre 201,5 mil. lei si 267,9 mil.lei.





De asemenea, in perioada 2016-august 2017, CNAB SA a realizat doar un procent de 0,03%, respectiv 0,16% din investitiile in infrastructura aeroportuara.





Alte nereguli la aeroport:





- pista 1 nu asigura conditii eficiente de aterizare/decolare, desi la aceasta pista s-a intervenit cu utilaje aproape in fiecare zi, uneori chiar si 14 ore;





- pista 2 este operationala pe o lungime de doar 2.237 m din 3.500 m. Pe timp de noapte nu se poate opera fara lumini specifice, fapt pentru care pilotii considera periculoasa utilizarea ei;





- balizajul luminos nu este echipat corespunzator pentru conditiile de vizibilitate redusa;





- racordul luminos de degajare a ambelor piste pe ambele directii nu poate fi aprins simultan cu baretele de STOP;





Nereguli ar fi fost in remunerarea si numirea sefilor. Astfel, directorul general Radu Liviu ar fi incasat ilegal intre iulie 2013 si iunie 2014 suma de 396.561 de lei, in contenxtul in care a primit bani si pentru calitatea de membru in Consiliul de Administratie.





Sorin Stoicescu a fost numit in CA desi nu a fost selectat de un expert independent. De asemenea, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie a fost stabilita la 0.56% din profitul net, desi existau studii care spuneau ca aceasta trebuie sa fie doar 32.432 lei.





Platit pentru un an si sase luni, dar prezent la munca mai putin de doua ore





Patru persoane ar fi fost angajate doar cu numele, in contextul in care, de exemplu Camelia Metler, intr-un an si sase luni a fost prezenta la munca 112 minute, dar a incasat in aceasta perioada 70.894 lei.





In situatii similare ar fi fost si Cristina Elena Neamtu, Mihai Petrescu si Mihai Comanescu.





Posibile conflicte de interese ale functionarilor din MT si CNAB





Digi 24 prezinta si patru functionari din cadrul Ministerul Transporturilor care ar fi avut roluri si in CNAB.





Ion Trocaru, seful corpului de control din MT a fost timp de 3 luni si membru in comitetul asocierii in participatiune dintre CNAB si Millenium Pro Design, calitate din care a obtinut 18.004 lei





- Daniela Berinde, functionar public si sef de cabinet, a fost timp de un an in consiliile de supraveghere a asocierilor CNAB cu Dnata Catering si Millenium Pro Design. A incasat 128.745 lei.





- Liviu Radu si-a semnat din calitatea de director general al CNAB numirea in consiliile de supraveghere a celor doua asocieri pentru o perioada de 8 luni incasand 86.554 lei





- Sorinel Ciobanu si-a semnat din calitatea de director general al CNAB numirea in cin consiliile de supraveghere a celor doua asocieri, pentru o perioada de un an si 11 luni incasand 170.430 lei.