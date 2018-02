Carmen Dan: Prin sporul de permanenta, politistii erau mai motivati sa stea acasa decat sa vina la serviciu / Cat castiga acum un agent debutant

Carmen Dan a argumentat ca acest spor era unul temporar, fiind introduse ca un amendament in Parlament, si a expirat la finalul lunii decembrie, iar interpretarea dispartiei sale "ca fiind o taiere a salariilor cauzata de legea salarizarii e de fapt o manipulare".In opinia sa, prin acest spor, politistii erau "mult mai motivati sa stea acasa decat sa vina la serviciu"."Afirmatii de genul politistii nu vor mai lucra dupa ora 16,00 risca sa genereze o panica nejustificata in randul cetatenilor. Asiguram cetatenii ca politia isi va face datoria ca si pana acum", a spus ministrul de Interne, intr-o conferinta de presa, acuzant difuzarea de "mesaje iresponsabile in spatiul public" potrivit carora politistii "vor lucra doar in intervalul 8 - 16,00".Pe de alta parte, Carmen Dan a recunoscut ca s-a acordat conducerii Politiei un termen de maxim 2 saptamani pentru prezentarea organizarii programului de lucru pentru asigurarea continuitatii.Aceasta a argumentat ca "sporul de 40% nu a fost taiat" ci "nu mai exista baza legala" pentru acordarea sa, in conditiile a fost vorba de o "masura temporara pana la 31 decembrie 2017".Ministrul a prezentat si detalii legate de schema de personal si salariile din ministerul de Interne.Astfel, dintr-un total de 151.000 de functii, sunt ocupate 127.000. Dintre cele 80.000 de posturi pentru functionari publici cu statut special - politisti si de politisti de frontiera - sunt ocupate 68.000.In 2017, spune ministru, cel mai mic salariu, cel al unui agent debutant, a crescut cu 29,3%. Astfel, daca in decembrie un agent debutant avea un salariu net de 1.373 lei, acum el are 1.776 lei.La acest salariu se adauga, in medie, 990 lei norma de hrana, 250 lei norma echipament si, dupa caz, alte sporuri in functie de conditii de munca, a continuat ministrul., a precizat Carmen Dan, "fara a pune la socoteala drepturile pentru ture de noapte" sau munca in zilele libere si sarbatorile legale.Venitul poate ajunge la 5.000 de lei pentru politistii cu vechime peste 25 de ani si functii cu indemnizatie de comanda, precum sefii de post, a adaugat ea.In plus, din februarie 2018 se introduc sau se majoreaza o serie de sporuri precum cel de risc si suprasolicitare neuropsihica (structuri speciale, toti criminalistii, pirotehnic, cercetare la fata locului cu utilizarea cainilor de serviciu", spor de paza si escortare etc."Toate aceste cresteri au intrat in vigoare luna aceasta si se vor regasi in salariile din martie", a subliniat Carmen Dan, care a mentionat ca exista doar "situatii punctuale cand vorbim de o micsorare a drepturilor salariale" pentru politisti.