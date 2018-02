CCR a admis sesizarea presedintelui Iohannis privind modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Dorneanu: Prefectul nu are atributii de a inlocui decizia autoritatii locale competente sa-si valideze componenta

Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale, relateaza Agerpres.





"Am admis sesizarea considerand ca prefectul nu are atributii de a inlocui decizia autoritatii locale competente sa-si valideze componenta", a declarat presedintele CCR, Valer Dorneanu, la finalul sedintei de plen.





Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen s-a aflat obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, obiectie formulata de presedintele Romaniei.





Pe 11 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a contestat la CCR actul normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local.





"Legea mentionata stabileste noi reguli in ceea ce priveste cvorumul sedintelor consiliului local sau ale consiliului judetean, dupa caz, in cadrul carora se propune validarea sau invalidarea unuia sau a unor consilieri locali/ consilieri judeteni noi. Consideram ca aceasta lege cuprinde reglementari neclare, imprecis redactate, ce contravin normelor si principiilor constitutionale si incalca prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2) si art. 123 alin. (2) si alin. (4) din Constitutie", se precizeaza in sesizarea de neconstitutionalitate.





Conform sesizarii, "dispozitiile nou introduse in legea dedusa controlului de constitutionalitate stabilesc regimuri juridice diferite pentru validarea/ invalidarea mandatelor consilierilor locali in functie de momentul la care se realizeaza respectiva validare/ invalidare", ceea ce ar conduce la inducerea de "incertitudine si incoerenta in sistemul normativ relevant pentru administratia publica locala" si la crearea premiselor "unei inegalitati de tratament juridic intre consilierii locali".





"In consecinta, reglementarea unor proceduri diferite de validare, realizate de autoritati publice diferite pentru acelasi fel de mandate din cadrul aceleiasi autoritati publice in functie de un criteriu temporal, creeaza premisele unei discriminari. In concluzie, instituirea unor proceduri diferite de validare, realizate de autoritati publice diferite pentru acelasi fel de mandate din cadrul aceleiasi autoritati publice, in functie de un criteriu temporal, conduce la o incalcare a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie", precizeaza seful statului.