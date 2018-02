Filmul "120 BPM/ batai pe minut", reprogramat la MNTR. Mungiu: Romania, asociata din nou cu "fanatism", "primitivism" si "intoleranta"

Proiectia filmului francez "120 BPM/ batai pe minut", regizat de Robin Campillo, a fost reprogramata pe 20 februarie, de la ora 18.00, la Muzeul National al Taranului Roman (MNTR) din Bucuresti. Cristian Mungiu a reactionat la intreruperea proiectiei care a avut loc duminica la sediul institutiei muzeale, spunand ca acest incident a facut ca Romania sa fie din nou asociata cu termeni ca "primitivism", "fanatism" si "intoleranta", relateaza News.ro.





La proiectia din 20 februarie vor avea intrare libera cei care au cumparat bilete pentru a vedea acest film pe 4 februarie, cand in sala au patruns protestatari cu icoane care au cantat cantece religioase.





"Ma vad nevoit pentru intiia data sa ma exprim public in calitate de distribuitor in urma incidentului de duminica, 4 februarie, cind proiectia filmului francez "120 BPM" de la sala de cinema a Muzeului Taranului Roman a fost intrerupta de un grup de protestatari care au patruns in sala cintind cintece religioase. Cer scuze spectatorilor pentru acest incident nedorit si de neprevazut", a transmis Mungiu.





Potrivit cineastului, consecintele publice ale acestui icnident nu pot fi reparate simplu.





"Poate unii dintre dumneavoastra stiu, Romania si Franta se pregatesc intens pentru un sezon cultural bilateral in 2018 si 2019 - cu ample manifestari ale artistilor romani in Franta si ale celor francezi in Romania. Scopul acestui sezon este sa combata pe cit posibil stereotipurile cu care ne percepem unii pe ceilalti si sa confere o alta imagine, mai proaspata, mai aproape de realitate fiecareia dintre tari in ochii cetatenilor celeilalte", a transmis regizorul.





Cristian Mungiu a amintit ca romanii nu au o imagine buna in strainatate si ca el insusi a fost infatisat ca cersetor intr-o caricatura, in anul 2013, cand a facut parte din juriu la Cannes.





"Banuiesc ca nu e cazul sa va spun ce imagine avem noi ca romani, in strainatate. Eu insumi am fost infatisat intr-o caricatura ca cersetor, in 2013, pe cind eram in juriu la Cannes. Am decis atunci, in ciuda tuturor inflamarilor patriotarde din Romania, ca cel mai corect este sa lasam capul in pamint, sa nu ne revoltam in tot felul de proteste publice despre incident. Pentru ca ce cred oamenii despre tine nu se repara cu comunicate. Si pentru ca perceptia despre romani si Romania in strainatate, oricat de stereotipala si simplificatoare ar fi, este rezultatul unor fapte, a unor intamplari care au condus la aceasta imagine nefericita. Iar daca vrem sa schimbam imaginea, trebuie sa schimbam continutul, nu sa cosmetizam imaginea", a spus Mungiu.





Cineastul a explicat ca pentru a schimba continutul, el si alte persoane organizeaza festivaluri de film la care vin oaspeti "sa vada ca nu sintem vampiri" si ca de fapt avem o tara mai normala si mai prietenoasa decit pare de la distanta.

"La nivel de stat, cum spuneam, organizam un sezon cultural cu Franta si aratam ca uite, Romania este si altfel. Din pacate insa, un incident ca cel de duminica seara risca sa anuleze in mare masura efectele multor initiative reparatorii. Stirea despre incident a fost preluata si mediatizata. Ea asociaza din nou Romania cu termeni ca "primitism", "fanatism", "intoleranta"", a adaugat Mungiu.





Regizorul a explicat ca "120 BPM/ batai pe minut", nu este "vreun marunt film de propaganda despre libertatea sexuala" si cu atit mai putin un film care sa indemne la relatii homosexuale. Este un film despre civism, despre responsabilitate sociala, despre lupta pentru drepturile oricarei comunitati de minoritari stigmatizati public de superficialitatea cu care ii judecam adesea pe cei diferiti de noi.





"Mai mult, e filmul pe care francezii l-au considerat potrivit sa reprezinte Franta la Oscar. Filmul care a luat marele premiu la Cannes. Filmul care, a doua zi dupa incidentul bucurestean, a luat 6 premii Lumiere fiind considerat cel mai important film francez al anului. Film care a fost vizionat de peste doua milioane de spectatori in Franta (fara ca vreo proiectie sa fie intrerupta de cintece)", a precizat cineastul.





Cristian Mungiu a adaugat ca acest film are potentialul de a declansa discutii publice despre multe teme care ar trebui sa preocupe societatea romaneasca.





"Nu mai traiesc de mult cu speranta ca cinematograful poate schimba lumea - in caz ca o voi fi avut vreodata. Insa cinemaul poate, uneori, sa ne deschida mintea. Sa ne faca sa intelegem mai multe despre ceva ce nu stiam, despre ceva ce nu ne preocupa. Iar acest film, cu precadere, indiferent daca il apreciezi sau nu ca mostra de cinema, are potentialul formidabil de a declansa discutii publice despre o sumedenie de teme care ar trebui sa ne preocupe pe noi, in societatea romaneasca", a spus regizorul.





"Ca distribuitori ai filmului in Romania, am ales sa incepem prezentarea publica a filmului printr-o discutie cu tineri, cu liceeni, in prezenta profesorilor lor, a unor psihologi si sociologi: o discutie despre toleranta, despre civism, despre necesitatea educatiei - a celei sexuale in particular, dar a educatiei in general - singura care te poate face sa-l judeci pe celalalt mai putin stereotipal. Insa desigur, acea discutie nu s-a constituit intr-o stire la fel de mediatizata precum incidentul de duminica. Pe care nu-l mai putem sterge, dar pe care il putem folosi ca pe un declansator al unei reactii a noastre care sa ne pozitioneze altfel, care sa arate cum ne raportam noi la acel incident. Noi ca cetateni si noi ca autoritati ale statului", a adaugat cineastul.





Cristian Mungiu a mai spus ca daca ar fi fost ministrul Culturii s-ar grabi sa vada filmul, ca sa poata avea o reactie in cunostinta de cauza, pentru ca o astfel de reactie se impune.





"Daca as fi Ministrul Culturii, m-as grabi sa merg sa vad filmul, ca sa pot avea o reactie in cunostinta de cauza, pentru ca e cazul sa am o reactie. Daca as fi primarul Capitalei, m-as preocupa sa aflu de ce acest film a fost difuzat in sala Muzeului Taranului Roman si de ce nu are Primaria ca program sa redea orasului sali de cinema mai putin sacre, daca as fi politist, printre cei care i-au legitimat pe turbulenti, as aplica niste sanctiuni. Pentru ca sa intrerupi o proiectie de film cintind cintece religioase trebuie sa fie la fel in fata legii la fel de grav ca a intrerupe o slujba in biserica cintind heavy metal", a mai spus Mungiu.





El a adaugat ca in prezent este foarte complicata distribuirea oricarui film in Romania, daca nu este action-adventure sau un amuzant film cu super eroi, si ca a intampinat numeroase refuzuri in incercarea de a programa "120 BPM".





"Prin indiferenta statului, nu mai exista sali. Iar lipsa de sali a generat o lipsa de interes, pierderea obisnuintei de a vedea filme alaturi de altii, pierderea gustului pentru orice e diferit de norma. Este cu atit mai complicat sa distribui un asemenea film. Am intimpinat nenumarate refuzuri in incercarea de a-l programa. Din cauza continutului, din cauza prejudecatilor, din teama si din comoditate. Va invit sa vedeti filmul, inainte de a emite pareri despre natura lui. Pentru ca daca o facem, in necunostinta de cauza, ii vom judeca pe altii la fel de stereotipal precum ne judeca si ei pe noi", a incheiat Mungiu.





Filmul a mai fost programat in Bucuresti la: Cinema Elvire Popesco (13 februarie, de la 15.30, 14 februarie, de la 15:45), Cinemateca Union (13 si 14 februarie, de la 18.30, 16 februarie, de la 16.00, 20 februarie, de la 16.30), Afi Cotroceni (7 si 8 februarie, de la 21.30), Cine Globe Titan (7 februarie, de la 18.30, 8 februarie, de la 22.45), Cluj Napoca - Cinema Victoria (9 februarie, de la 22.30, 12 februarie, de la 20.00, 13 februarie, de la 22.30), Iasi ¬ Ateneu (19 februarie, de la 20.00), Botosani - Cine Globe Uvertura (7 februarie, de la 22.45, 8 februarie, de la 22.45), Pitesti - Cinema Trivale (7 februarie, de la 14.00, 9 ¬ 15 februarie, de la 14.50).